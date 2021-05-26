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Футболистка сборной США: Никто не знает, что написано в контракте у женщины, ведь тут нечем гордиться

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Сложная, но важная тема

Футболистка сборной США: Никто не знает, что написано в контракте у женщины, ведь тут нечем гордиться

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболистка женской сборной США Меган Рапино в своем недавнем интервью высказалась о неравенстве в сфере условий работы мужчин и женщин.

"Через деньги в спорте выражается то, как человека оценивают. Все точно знают, что написано в контракте у мужчины, однако никто не знает, что написано у женщины. Почему так происходит? Потому что тут нечем гордиться. Конечно, это нужно изменить".

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35-летняя Рапино помогла своей национальной команде выиграть чемпионат мира 2015 года, чемпионат мира 2019 года, завоевать золото на Олимпийских играх 2012-го в Лондоне и финишировать на втором месте на чемпионате мира 2011-го.

С 2018 года Меган является вице-капитаном сборной вместе с Карли Ллойд и Алекс Морган. Признана лучшим игроком года среди женщин по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Является обладательницей Золотого мяча.

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В статье: Меган Рапино женская сборная сша
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Источник:
harpersbazaar.com

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Комментарии (1)
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26.05.2021 в 09:39
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