Вильярреал берет ЛЕ, отставка Конте, Верес в УПЛ. Главные новости за 26 мая

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за среду, 26 мая.

"Вильярреал" сенсационно победил "Манчестер Юнайтед" (1:1, пен. 11:10) в финале Лиги Европы. "Субмарины" здорово сдерживали атакующий потенциал более именитого соперника, дожив до серии 11-метровых. В основное время голами обменялись Жерар Морено и Эдинсон Кавани. В выдающейся серии пенальти, на протяжении которой команды безошибочно пробили 20 раз на двоих, всё решилось в очной дуэли киперов. И если вратарь "Вильярреала" Херонимо Рульи уверенно пробил с точки, то вот Давид Де Хеа свой пенальти пробил бесхитростно и его аргентинский коллега потащил удар. Для "субмарин" этот трофей стал первым в клубном истории. Главный тренер испанского клуба Унаи Эмери в рекордный 4-й раз побеждает в Лиге Европы, в то время как Оле Гуннар Сульшер ни единого титула с МЮ до сих пор не брал.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте покинул свой пост из-за разногласий с руководством, договорившись о досрочном расторжении контракта. После успешного сезона 2020/21 боссы "нерадзурри" из-за финансовых проблем пошли на сокращение расходов, включив в ближайшие планы продажу пары лидеров команды. Конте не наоборот ждал усиления состава, из-за чего досрочно покинул проект. Антонио возглавил "Интер" в 2019 году. Под руководством специалиста миланцы в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в кампании 2020/21 впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.

Зинедину Зидану тоже не сидится на месте. Французский специалист в ближайшее время покинет мадридский "Реал", о чём сообщил в том числе и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, что говорит о том, что вопрос уже решён. В этом сезоне "сливочные" уступили титул Ла Лиги своим соседям из "Атлетико", а в Лиге Чемпионов неожиданно вылетели в полуфинале, проиграв "Челси". Кампания без трофеев – совсем не то, к чему приучил Зизу в Мадриде как игрок, и как тренер, поэтому он и решился на такой шаг. Также наставника не устраивал состав. Он справедливо посчитал, что выжал максимум из текущего набора исполнителей. Зидан вернулся в "Реал" в мае 2019-го, выиграв со "сливочными" чемпионат Испании в сезоне 2019/20. В свой первый приход наставник привёл команду к 3 победам в ЛЧ и ещё одному титулу Ла Лиги в 2017-м.

В Первой лиге состоялись несколько матчей 28-го тура, в одном из которых "Агробизнес" принимал "ВПК-Агро". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Этот результат позволил "Вересу" досрочно оформить выход в УПЛ, оторвавшись от ближайшего преследователя на 8 пунктов за 2 тура до финиша. Отметим, что кроме "Вереса" на повышение в классе претендуют "Черноморец", "Металлист 1925", "Агробизнес", "Николаев" и "Волынь".

Молодёжная сборная Украины провально стартовала на мемориале Лобановского, проиграв ровесникам из Азербайджана. Единственным голом в матче отметился форвард гостей Муса Гурбанли, забивший на 17-й минуте встречи. Свой следующий поединок на турнире подопечные Руслана Ротаня проведут в пятницу, 28 мая. Соперником выступит Узбекистан. Напомним, в регламенте турнира Лобановского произошли изменения. Тунис не смог прибыть на соревнование из-за карантинных ограничений в своей стране, из-за чего было принято решение провести мемориал с тремя участниками в один круг.

Джорджиньо Вейналдум в ближайшее время станет игроком "Барселоны". 30-летний голландец достанется каталонцам абсолютно бесплатно, ведь в июне его контракт с "Ливерпулем" подойдёт к концу. С "блаугранас" Джини подпишет соглашение на 3 сезона. На "Камп Ноу" хавбека с нетерпением ждёт Рональд Куман, работавший вместе с игроком в сборной Нидерландов. Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайшие дни. В "Ливерпуле" Вейналдум провёл 5 лет, выиграв с "мерсисайдцами" ЛЧ, АПЛ, КЧМ и Суперкубок УЕФА.

УЕФА может отказаться правила выездного гола в плей-офф раундах соревнований. 28 мая УЕФА рассмотрит этот вопрос на заседании специального комитета. Правило действует в европейских соревнованиях с 1965 года. В эпоху COVID-19 оно окончательно изжило себя из-за отсутствия фанатов на трибунах и стало восприниматься как архаизм. Хотя и до этого правило, которое было введено для повышения результативности и зрелищности футбола, со своими задачами не справлялось.