АЕК Чигринского, Шахова и Данченко объявил об уходе главного тренера

"АЕК" объявил на своем официальном сайте о том, что Маноло Хименес покидает пост главного тренера клуба.

Хименес тренировал греческий клуб с января 2020 года. В прошлом сезоне АЕК "финишировали" на четвертом месте в чемпионате Греции и вышли в Лигу конференций. Добавим, что испанец еще трижды возглавлял "АЕК", а в 2018 году выиграл с командой чемпионство.

Также отметим, что за греческий клуб выступают три украинца - Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров - один из претендентов на пост главного тренера "АЕК" в случае ухода Хименеса. Однако позже появилась информация, что украинец отказался.