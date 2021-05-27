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АЕК Чигринского, Шахова и Данченко объявил об уходе главного тренера

Общие новости
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Ранее Ребров был один из претендентов на пост наставника греческого клуба

АЕК Чигринского, Шахова и Данченко объявил об уходе главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"АЕК" объявил на своем официальном сайте о том, что Маноло Хименес покидает пост главного тренера клуба.

Хименес тренировал греческий клуб с января 2020 года. В прошлом сезоне АЕК "финишировали" на четвертом месте в чемпионате Греции и вышли в Лигу конференций. Добавим, что испанец еще трижды возглавлял "АЕК", а в 2018 году выиграл с командой чемпионство.

Также отметим, что за греческий клуб выступают три украинца - Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров - один из претендентов на пост главного тренера "АЕК" в случае ухода Хименеса. Однако позже появилась информация, что украинец отказался.

Читайте такжеЧигринский получит должность в АЕК в случае завершения карьеры - источник
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В статье: Дмитрий Чигринский Сергей Ребров Евгений Шахов Маноло Хименес АЕК (Афины) Олег Данченко
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Источник:
AEK

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