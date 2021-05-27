АЕК Чигринского, Шахова и Данченко объявил об уходе главного тренера
Ранее Ребров был один из претендентов на пост наставника греческого клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"АЕК" объявил на своем официальном сайте о том, что Маноло Хименес покидает пост главного тренера клуба.
Хименес тренировал греческий клуб с января 2020 года. В прошлом сезоне АЕК "финишировали" на четвертом месте в чемпионате Греции и вышли в Лигу конференций. Добавим, что испанец еще трижды возглавлял "АЕК", а в 2018 году выиграл с командой чемпионство.
Также отметим, что за греческий клуб выступают три украинца - Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров - один из претендентов на пост главного тренера "АЕК" в случае ухода Хименеса. Однако позже появилась информация, что украинец отказался.
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