Правило пяти замен будет действовать до 31 декабря 2022 года
Действие правила продлено
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правила, которое позволяет клубам делать пять замен в одном матче до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба организации.
Правило решено было продлить из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, число замен было увеличено в 2020 году из-за Covid-19 и частых случаев заражения в командах.
Five-substitute option extended until 31 December 2022 in response to ongoing COVID-19 impact— The IFAB (@TheIFAB) May 28, 2021
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Комментарии (1)
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Kostyan_Sever (Северодонецк)
28.05.2021 в 18:11
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