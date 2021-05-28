  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Правило пяти замен будет действовать до 31 декабря 2022 года

Общие новости
(1 голосов)

Действие правила продлено

Правило пяти замен будет действовать до 31 декабря 2022 года

WO

Новина українською

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правила, которое позволяет клубам делать пять замен в одном матче до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

Правило решено было продлить из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, число замен было увеличено в 2020 году из-за Covid-19 и частых случаев заражения в командах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: IFAB
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kostyan_Sever (Северодонецк)
28.05.2021 в 18:11
Ну а в дальнейшем я считаю что нужно сделать 3+1вынужденная (на случай травмы)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...