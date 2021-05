Правило пяти замен будет действовать до 31 декабря 2022 года

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) решил продлить действие правила, которое позволяет клубам делать пять замен в одном матче до 31 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба организации.

Правило решено было продлить из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, число замен было увеличено в 2020 году из-за Covid-19 и частых случаев заражения в командах.

Five-substitute option extended until 31 December 2022 in response to ongoing COVID-19 impact



