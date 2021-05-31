Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение закона о конкуренции
Руководители нашумевшего турнира готовы бороться с препятствующими им организациями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба суда.
#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 31, 2021
Напомним, 19 апреля стало известно о запуске Суперлиги с участием 12 лучших клубов Европы ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус").
Новости об организации турнира вызвали резкую критику фанатов и футбольного сообщества. На данный момент в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
25 мая УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА.
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