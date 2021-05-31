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Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение закона о конкуренции

Общие новости
(1 голосов)

Руководители нашумевшего турнира готовы бороться с препятствующими им организациями

Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение закона о конкуренции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 19 апреля стало известно о запуске Суперлиги с участием 12 лучших клубов Европы ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус").

Новости об организации турнира вызвали резкую критику фанатов и футбольного сообщества. На данный момент в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

25 мая УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА.

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В статье: УЕФА ФИФА Суперлига
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Комментарии (6)
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Nelviv`yanyn (Малорос)
31.05.2021 в 16:24
У меня отличная идея. Суперлига должна стать вершиной пирамид всех лиг Европы. В ней участвуют уже названные клубы. Играют как регулярный сезон и не участвуют в своих национальных чемпионатах. Лузеры возвращаются в свои национальные чемпионаты (Англии, Франции, Испании, Германи, Италии), а на их место приходят чемпионы этих стран + 1 квота от победителя лиги чемпионов и 1 квота от победителя лиги Европы. Суперлига - это будет вершиной пирамиды систем лиг Европы и не будет закрытым клубом. В ЛЧ будут участвовать исключительно чемпионы стран и вице-чемпионы, начиная от 6 (Португалия) в рейтинге уефа. Турнир будет соответствовать своему названию. Ее победитель будет попадать в Суперлигу.
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0
0
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El_Matador_73 (Одесса)
31.05.2021 в 15:42
Надо им еще один иск в центральную прачечную направить. Такой же примерно будет эффект.
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
31.05.2021 в 14:49
Авжеж... Ці ФІФА та УЄФА і Правила видумляють... Не дозволяють руками грати, а раптом, якісь клубам закортіло трошки більше чи менше футболістів на полі? Що теж НІЗЗЗЯ
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+3
-3
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ПетроФ (Луцьк)
31.05.2021 в 14:26
То може суперліга буде проводити чемпіонати Світу і Європи?
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+2
-1
Гаринча (Киев)
31.05.2021 в 15:30
«Это, бл***, совсем другой турнир». В. Бессонов
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
31.05.2021 в 15:47
турнір інший, але теж можна заявити про порушення закону про конкуренцію. До речі, УЕФА і ФІФА не забороняють Суперлігу,вони просто вічливо вказали на наслідки від неї.як для клубів так і для футболістів.
+2
-1


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