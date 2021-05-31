Суперлига подала в суд на УЕФА и ФИФА за нарушение закона о конкуренции

Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 19 апреля стало известно о запуске Суперлиги с участием 12 лучших клубов Европы ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус").

Новости об организации турнира вызвали резкую критику фанатов и футбольного сообщества. На данный момент в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

25 мая УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Дело было возбуждено в связи с возможным нарушением нормативно-правовой базы УЕФА.