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УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд

Общие новости
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УЕФА готов защищать свою позицию

УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд

UEFA

Новина українською

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.

"УЕФА принимает к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на то что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать", — говорится в сообщении.

Напомним, что Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля. Позже из проекта вышли все клубы, кроме "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса".

Читайте такжеОфициально: УЕФА возбудил дела против Ювентуса, Реала и Барселоны
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В статье: УЕФА ФИФА Суперлига
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