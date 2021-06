УЕФА отреагировал на иск Суперлиги в Европейский суд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о том, что Суперлига подала иск в Европейский суд к Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА из-за возможного нарушения закона о конкуренции.

UEFA takes note of the announcement by the European Court of Justice of the referral from a Madrid court on the so-called European Super League, notwithstanding the withdrawal of nine of its founding member clubs. UEFA is confident in its position and will defend it robustly.