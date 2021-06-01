Чеферин: В Юве, Барсе и Реале говорят, что Суперлига еще существует, а через 2 дня подают заявку на участие в ЛЧ
Такой подход не может радовать
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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал тот факт, что "Ювентус" Аньелли, "Реал" Переса и "Барселона" Лапорты все еще находятся в составе Суперлиги. Его слова приводит The Telegraph.
"Даже самые невежественные люди в мире понимают, что Суперлига закончилась. Я думаю, что эти три клуба, которые до сих пор считают, что у нас есть Суперлига, они в какой-то мере помогли нам, ведь теперь намного легче говорить о солидарности. Мы можем сказать им: "Просто играйте в Суперлиге, если вам что-то не нравится".
"Люди говорили, что виноваты американские владельцы, однако не забывайте, что только два испанца и итальянец думают, что Земля плоская. Они выпустили пресс-релиз: "Суперлига все еще существует", а через 2 дня отправили заявку на участие в Лиге чемпионов. Значит, они считают, что история ЛЧ окончена, однако все еще хотят выступать в этом турнире? Все эти их иски в суды… У них явно слишком много денег. Им стоит инвестировать средства в женский и юношеский футбол".
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