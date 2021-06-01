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Чеферин: В Юве, Барсе и Реале говорят, что Суперлига еще существует, а через 2 дня подают заявку на участие в ЛЧ

Общие новости
(1 голосов)

Такой подход не может радовать

Чеферин: В Юве, Барсе и Реале говорят, что Суперлига еще существует, а через 2 дня подают заявку на участие в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал тот факт, что "Ювентус" Аньелли, "Реал" Переса и "Барселона" Лапорты все еще находятся в составе Суперлиги. Его слова приводит The Telegraph.

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"Даже самые невежественные люди в мире понимают, что Суперлига закончилась. Я думаю, что эти три клуба, которые до сих пор считают, что у нас есть Суперлига, они в какой-то мере помогли нам, ведь теперь намного легче говорить о солидарности. Мы можем сказать им: "Просто играйте в Суперлиге, если вам что-то не нравится".

"Люди говорили, что виноваты американские владельцы, однако не забывайте, что только два испанца и итальянец думают, что Земля плоская. Они выпустили пресс-релиз: "Суперлига все еще существует", а через 2 дня отправили заявку на участие в Лиге чемпионов. Значит, они считают, что история ЛЧ окончена, однако все еще хотят выступать в этом турнире? Все эти их иски в суды… У них явно слишком много денег. Им стоит инвестировать средства в женский и юношеский футбол".

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Флорентино Перес Жоан Лапорта Лига чемпионов Андреа Аньелли Барселона Реал (Мадрид) Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (5)
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MES QUE UN CLUB
01.06.2021 в 16:16
Что это за чмо небритое на фото? Из под моста в президенты?
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Барселиниус (землянин)
01.06.2021 в 15:57
Чеферин в истерике... Караван может пройти мимо него... Неужели он и в самом деле считает, шо руководство этих именитых топ-клубов упрямые глупцы? Думаю нет. Он просто играет свою роль... Роль дурачка, который только грозится, машет кулаками, но ничего не может сделать. Но пиплам нравятся его надутые щёки..
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Cannabis Sativa (Луцк)
01.06.2021 в 14:48
Що словенський путиноїд Чеферин, що іспанський злодій в законі Перес — по суті однакові: воюють один проти одного за право дурити інших та привласнювати собі общакові гроші. Не було б цих двох — уся футбольна спільнота жила б собі і далі дружньою сім'єю.
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0
-1
Димитър из Софии (София)
01.06.2021 в 15:52
Тоесть не в системе дело, а в личностях? хахахахах. Да, вот уйдет Чеферин и Перес - все сразу поменяется.
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0
0
funnikuler (Sumy)
01.06.2021 в 15:59
Такое же говорили, когда президентом УЕФА был Платини, а президентом ФИФА - Блаттер. Руководителей организаций поменяли. Ну и, что-то, кроме лиц изменилось?
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