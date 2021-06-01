ТМ. Северная Македония - Словения 1:1. Они опасны, но не неуязвимы

Сборная Словении не попала на ближайший чемпионат Европы, а вот Северная Македония завоевала пропуск на турнир и попала в одну группу с Украиной. Поэтому товарищеские матчи этой команды априори интересны для нас.

А для самых македонцев они полезны и поучительны. Тренер команды накануне игры со словенцами сказал, что приятно, если не они (македонцы) готовят кого-то к большому форуму путем контрольных поединков, а готовятся сами. Северная Македония сегодня испытывала два разных стиля игры – с низкой и высокой линиями обороны.

В первом тайме это была оборонительная команда, делавшая акцент впереди на индивидуальных действиях атакеров и стандартных положениях. Моменты возникали именно после таких выпадов: Эльмас брал инициативу на себя, однажды Пандев не сумел как следует пробить после навеса с фланга, а подачи со штрафных дважды шли в направлении набегавшего в соответствующую зону Алиоски. Однако в целом острее была Словения.

Она больше держала мяч, больше атаковала, больше била по воротам. Словенцы охотно использовали габариты своих центральных нападающих Млакара и Шпорара, нагружая их передачами. Иличич из глубины действовал более тонко. В целом же Словения, несмотря на преимущество, пожалуй, на гол не наработала. Хотя в середине первого тайма требовала пенальти, когда Бейтулай в штрафной площади в спину толкал оппонента.

Вторую 45-минутку Северная Македония провела куда агрессивнее. Надо отметить, что тренер команды Игорь Ангеловски сохранил структуру 3-4-3, но теперь линия защиты садилась не так низко. Хозяева пытались встречать соперника ближе к центральной линии, при потере мяча сразу вступали в отбор. Стройность линий не нарушилась даже после многочисленных замен.

Теперь уже македонцы больше атаковали и, в отличие от Словении образца первого тайма, не стерильно. Удар Пандева со штрафного (в блок) был пристрелкой, а вот выстрел Эльмас с правого края штрафной зоны после глубокой передачи с левого фланга достиг успеха. Надо отметить, что в голевую атаку выбежали сразу пять игроков Северной Македонии, тогда как полевых футболистов Словении у своих ворот было всего четверо.

Через пару минут Адеми упустил удобную возможность удвоить преимущество своей команды – Северной Македонии еще нужно учиться развивать собственное преимущество. Ведь во втором тайме подопечные Ангеловски выглядели очень симпатично, однако пропустили на 90+7-й минуте, потеряв победу. С габаритами как раз не справились: подача из глубины поля в штрафной площади нашла голову мощного Бийоля, тот сбросил мяч на одинокого Чрнигоя, который и забил спасительный для Словении гол.

Северная Македония – непростой соперник; непростой, но не неуязвимый. Нужно максимально хорошо воспользоваться своими сильными качествами, будучи готовыми к любым сюрпризам от Горана Пандева и компании. Северная Македония, несмотря на статус новичка чемпионата Европы, не будет слепым поставщиком очков.

Товарищеский матч сборных. 01.06.2021

Северная Македония. Скопье. "Тоше Проески Арена"

Северная Македония - Словения 1:1

Голы: Эльмас 55 - Чрнигой 90+7

Северная Македония: Димитриевски - Бейтулай (Ристевски 70), Вельковски, Муслиу - Ристовски, Николов (Костадинов 58), Адеми (Хасане 82), Алиоски - Эльмас (Чурлинов 82) - Трайковски (Тричковски 58), Пандев (Аврамовски 70)

Словения: Облак (Белек 46) - Стоянович, Станкович, Мевля, Балковец (Юрчевич 5) - Иличич (Чрнигой 61), Стулач, Куртич, Ловрич (Бийоль 61) - Шпорар (Шешко 61), Млакар (Богар 79)

Предупреждения: Муслим 27, Алиоски 37, Костадинов 76 - Стулач 52, Стоянович 55, Куртич 86