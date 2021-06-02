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Бывший тренер Монако возглавил чемпиона Саудовской Аравии

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Леонарду Жардим возвращается к работе

Бывший тренер Монако возглавил чемпиона Саудовской Аравии

Новина українською

Португальский специалист Леонарду Жардим возглавил саудовский "Аль-Хилаль". Детали контракта не уточняются.

В Эр-Рияде 46-летний португалец заменит экс-тренера "Карпат" Жозе Мораиша, который проработал с командой лишь месяц, но за этот срок успел выиграть чемпионат Саудовской Аравии.

Жардим оставался без работы с 2019 года, когда его во второй раз уволил "Монако". Именно с монегасками связаны его главные тренерские достижения: в 2017-м португалец выводил команду в полуфинал ЛЧ, а также выиграл с ней чемпионат Франции.

Главной звездой "Аль-Хилаля" является хорошо знакомый Жардиму по Франции форвард Бафетимби Гомис, наколотивший в минувшем чемпионате 24 гола в 30 матчах.

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В статье: Монако Леонарду Жардим Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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