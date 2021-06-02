Бывший тренер Монако возглавил чемпиона Саудовской Аравии
Леонарду Жардим возвращается к работе
Португальский специалист Леонарду Жардим возглавил саудовский "Аль-Хилаль". Детали контракта не уточняются.
В Эр-Рияде 46-летний португалец заменит экс-тренера "Карпат" Жозе Мораиша, который проработал с командой лишь месяц, но за этот срок успел выиграть чемпионат Саудовской Аравии.
Жардим оставался без работы с 2019 года, когда его во второй раз уволил "Монако". Именно с монегасками связаны его главные тренерские достижения: в 2017-м португалец выводил команду в полуфинал ЛЧ, а также выиграл с ней чемпионат Франции.
Jardim is #AlHilal’s head coach— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 1, 2021
#AlHilal_Infographic #JardimHilali pic.twitter.com/tWsmaK05vJ
Главной звездой "Аль-Хилаля" является хорошо знакомый Жардиму по Франции форвард Бафетимби Гомис, наколотивший в минувшем чемпионате 24 гола в 30 матчах.
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