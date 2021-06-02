Дебют игрока Миная. Азербайджан дожал Беларусь в контрольном поединке

За Азербайджан в этом поединке сыграли двое футболистов украинского "Миная" из Закарпатья. И если Анатолий Нуриев вышел на последние 15 минут, то Рустам Ахмедзаде сыграл дольше (появился на поле на 68 минуте) и вообще дебютировал за команду из Закавказья.

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Товарищеский матч

02.06.2021

Город Минск, стадион "Динамо"

Беларусь - Азербайджан 1:2

Голы: Скавыш (56) - Гусейнов (73), Шейдаев (90+1)

Обзор матча