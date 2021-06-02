Дебют игрока Миная. Азербайджан дожал Беларусь в контрольном поединке
Уже второй футболист украинского клуба
fcminaj.com
За Азербайджан в этом поединке сыграли двое футболистов украинского "Миная" из Закарпатья. И если Анатолий Нуриев вышел на последние 15 минут, то Рустам Ахмедзаде сыграл дольше (появился на поле на 68 минуте) и вообще дебютировал за команду из Закавказья.
Товарищеский матч
02.06.2021
Город Минск, стадион "Динамо"
Беларусь - Азербайджан 1:2
Голы: Скавыш (56) - Гусейнов (73), Шейдаев (90+1)
Обзор матча
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?
- Шевченко: Судаков попал на Евро, потому что он выглядит хорошо
- Герой футбольного дня. Георгий Судаков
- ВИДЕО, как Шевченко празднует гол Хавертца вместе с Абрамовичем
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...