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Дебют игрока Миная. Азербайджан дожал Беларусь в контрольном поединке

Общие новости
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Уже второй футболист украинского клуба

Дебют игрока Миная. Азербайджан дожал Беларусь в контрольном поединке

fcminaj.com

Новина українською

За Азербайджан в этом поединке сыграли двое футболистов украинского "Миная" из Закарпатья. И если Анатолий Нуриев вышел на последние 15 минут, то Рустам Ахмедзаде сыграл дольше (появился на поле на 68 минуте) и вообще дебютировал за команду из Закавказья.

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Товарищеский матч

02.06.2021

Город Минск, стадион "Динамо"

Беларусь - Азербайджан 1:2

Голы: Скавыш (56) - Гусейнов (73), Шейдаев (90+1)

Обзор матча

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В статье: Азербайджан Беларусь Контрольный матч ФК Минай Анатолий Нуриев Рустам Ахмедзаде Минай
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