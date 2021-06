Голландец летит на крыльях Депая. Товарищеский матч. Нидерланды – Шотландия 2:2

Де Бур отважился на эксперимент и отказался от 4-3-3 и 4-2-3-1. Нидерланды вышли на газон "Алгарве" с модулем 5-3-2. Во многом из-за новой схемы в начале поединка складывалось впечатление, что голландцев разбудили и вытолкали на поле прямо перед стартовым свистком. "Оранье" комбинировали сонно и очень лениво, уж слишком много пространства было между линиями номинальных хозяев. В то же время шотландцы компактно действовали у своих владений и закономерно смело у чужих.

Например, отличный удар получился у левого центрбека Тирни – снаряд прошел рядом со штангой. Правда, оказалось, это была лишь пристрелка – вот правый центрбек Хендри пробил более неожиданно, точно и эффективно (0:1). Логично подытожить следующую размашистую комбинацию гостей мог Дайкс, однако на этот раз Крул выручил голландцев.

В эпизоде с голом защитник "тартановой армии" удачно завершил успешные прессинг-действия своих партнеров на финальной трети поля. Депай постоянно опускается в глубину за мячом для помощи с продвижением атак – шотландцам удалось открыть темную сторону маневра Мемфиса, задавить лидера Нидерландов в момент приема, обокрасть его и выжать из эпизода дивиденды. Неплохая шпаргалка для тренерского штаба сборной Украины на 13-е число.

Тем не менее, "оранжевые" быстро сравняли счет. Все тот же Депай на этот раз сыграл на своих сильных качествах после отрепетированной скидки Вейналдума на линии штрафной площадки, поймав снаряд на ногу и в одно касание отправив его в боковую сетку с правильной стороны (1:1). Гол шотландцев – шаблон, как надо играть с Мемфисом и что можно добыть из прессинга. Гол нидерландцев – контрпример, демонстрация того, на что способна "десятка" без опеки.

В середине 45-минутки напомнил о себе Де Бур. Главный тренер сборной Нидерландов заменил Вейналдума и Де Йонга на Гравенберха и Классена. Не совсем понятно, как можно объяснить субституции ключевых игроков команды по истечению первого получаса. Франка наверняка спросят о данном решении на пресс-конференции.

Занавес первого тайма запомнился равной игрой и несколькими интересными эпизодами. Во-первых, Дамфрис и Тимбер взяли в коробочку Дайкса в пределах штрафной площадки – Феррейра не решился назначить пенальти, хотя основания были. Также арбитр не рискнул удалить Де Лигта за опасный удар шипами от Матейса в бедро Хендри – ну, хотя бы "горчичник", уже неплохо.

Стартовые 15 минут второй половины встречи получились сумбурными и не слишком содержательными: борьба, грубости, неточные передачи и брак на мяче. Хозяева суетились, нервничали, спешили забить, в то время как гости хладнокровно тушили рваный темп соперника.

И не забывали об атаке. Лидер сборной Шотландии Эндрю Робертсон фирменно подал во владения Крула, где дальнюю штангу караулил один лишь Нисбет – талантливый форвард "Хиберниана" по делу вывел "тартановую армию" вперед (1:2). В прошлом сезоне у Кевина 14 голов на клубном уровне.

Дебютант Тернбулл мог закрывать все вопросы для команды Стива Кларка – его обводному выстрелу в девятку не хватило совсем немного, владение сферой голландцами почти не приносило им пользы. Шотландия справлялась с напором Нидерландов, в необходимые моменты выручал Гордон. По такой игре лишь искра гениальности могла спасти "Заводной Апельсин" – она вспыхнула во время удара Депая со штрафного. Мемфис по красивой дуге элегантно перекинул стенку, застав опытного голкипера врасплох (2:2).

С кучей дебютантов из-за ситуации с COVID-19 шотландцы провели отличный поединок. Сложно сказать, что кто-то, кроме Депая, мог спасти Де Бура от очередного казуса – уж точно не замененные Вейналдум или Де Йонг.

Товарищеский матч

Стадион: "Алгарве" (Фару)

Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)

Нидерланды – Шотландия 2:2

Голы: Депай (17, 89) – Хендри (11), Нисбет (64)

Нидерланды: Крул – Дамфрис, Тимбер (Бергейс, 69), Де Врей (Л. Де Йонг, 85), Де Лигт, Вейндал (Ван Анхольт, 69) – Де Рон, Вейналдум (Гравенберх, 31), Ф. Де Йонг (Классен, 31) – Депай, Вегхорст (Промес, 69)

Шотландия: Гордон – Тирни (Маккенна, 69), Хендри, Купер (Галлахер, 62), Робертсон (Тейлор, 69) – Армстронг, Макгрегор, Тернбулл (Гилмор, 81) – Форрест (Фрэйзер, 61), Дайкс (Нисбет, 61), Кристи

Предупреждение: Де Лигт (42)