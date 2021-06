ТМ. Франция - Уэльс 3:0. Бензема не забил, игру сломало удаление

Вообще это странно, когда в товарищеском матче арбитр удаляет игрока на 26-й минуте. Решение Бранку Годинью сломало игру, и Уэльс больше часа почти не переходил центр поля.

При этом на старте матч выглядел довольно перспективно. Франция первый момент создала усилиями Бензема, который отклеился от защитника и пробил головой, но среагировал Уорд; Уэльс ответил выстрелом Джеймса в контратаке в руки Льорису.

100 – Hugo Lloris will start his 100th game as a captain with the French national team, that’s 46 more than any other player in Les Bleus history (Deschamps 2nd with 54). Monument. #FRAPDG pic.twitter.com/PtuHivBhWD

Нравилась заряженность на игру Бэйла; активно начали также Павар и Гризманн. Но на 26-й минуте все было кончено, когда Неко Уильямс рукой коснулся мяча, летевшего в ворота, и арбитр его удалил, попутно назначив пенальти.

Уорд вытащил удар с точки от Бензема, но глобально Уэльс было уже не спасти. Контратаки валлийцев исчезли, и на 35-й минуте Мбаппе открыл счет, добив мяч в сетку после удара Рабьо с рикошетом.

После перерыва Франция забила еще дважды: сперва мастерство показал Гризманн, эффектно с левой закрутив мяч в девятку, а затем Дембеле добил мяч в сетку после удара в штангу от Бензема. Карим очень хотел сегодня забить и таким образом отпраздновать возвращение в сборную после шестилетнего перерыва, но не судьба. Впрочем, матч он выдал сильный - от Жиру таких не видели уже давно.

1 – Karim Benzema will play his 1st game with France since October 2015, 5 years & 237 days ago. This is the longest gap between 2 caps with Les Bleus since Roger Scotti who waited 5 years & 341 days between his sole 2 games in 1950 and 1956. Comeback. #FRAPDG pic.twitter.com/Gjeaf4Mcko