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Пример для Украины. Нидерланды - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча

Общие новости
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Смотреть видео обзор матча Нидерланды - Шотландия, товарищеский матч, 2 июня 2021

Пример для Украины. Нидерланды - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча Нидерланды - Шотландия. Шотландцы дважды выходили вперед, но в обоих случаях свою команду спасал Мемфис Депай. При этом во второй раз он сравнял счет на 89-й минуте. Напомним, что Нидерланды - первый соперник Украины на Евро-2020. Матч состоится 13 июня.

Товарищеский мат
Нидерланды - Шотландия 2:2
Голы: Деппа 17, 89 - Хендри 11 Нисбет 64

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В статье: Нидерланды Шотландия Мемфис Депай товарищеские матчи
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