Пример для Украины. Нидерланды - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча Нидерланды - Шотландия. Шотландцы дважды выходили вперед, но в обоих случаях свою команду спасал Мемфис Депай. При этом во второй раз он сравнял счет на 89-й минуте. Напомним, что Нидерланды - первый соперник Украины на Евро-2020. Матч состоится 13 июня.

Товарищеский мат

Нидерланды - Шотландия 2:2

Голы: Деппа 17, 89 - Хендри 11 Нисбет 64