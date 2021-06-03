Почерк фаворита. Франция - Уэльс 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор товарищеского матча Франция - Уэльс, 2 июня 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Уэльс, которые встретились в рамках подготовки к Евро. Поединок стал знаковым для Карима Бензема, который вернулся в национальную команду после лет изгнания. Правда, форвард немного испортил возвращение не забитым пенальти, но отдал результативный пас, когда Дембеле оформил разгром.
Товарищеский матч
Франция - Уэльс 3:0
Голы: Мбаппе 35, Гризманн 48, Дембеле 79
На 27-й минуте Бензема не реализовал пенальти
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