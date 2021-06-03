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Почерк фаворита. Франция - Уэльс 3:0. Видео голов и обзор матча

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Смотреть видео обзор товарищеского матча Франция - Уэльс, 2 июня 2021

Почерк фаворита. Франция - Уэльс 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Уэльс, которые встретились в рамках подготовки к Евро. Поединок стал знаковым для Карима Бензема, который вернулся в национальную команду после лет изгнания. Правда, форвард немного испортил возвращение не забитым пенальти, но отдал результативный пас, когда Дембеле оформил разгром.

Товарищеский матч
Франция - Уэльс 3:0
Голы: Мбаппе 35, Гризманн 48, Дембеле 79
На 27-й минуте Бензема не реализовал пенальти

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В статье: Франция Карим Бензема Уэльс Килиан Мбаппе
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