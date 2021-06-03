Почерк фаворита. Франция - Уэльс 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Уэльс, которые встретились в рамках подготовки к Евро. Поединок стал знаковым для Карима Бензема, который вернулся в национальную команду после лет изгнания. Правда, форвард немного испортил возвращение не забитым пенальти, но отдал результативный пас, когда Дембеле оформил разгром.

Товарищеский матч

Франция - Уэльс 3:0

Голы: Мбаппе 35, Гризманн 48, Дембеле 79

На 27-й минуте Бензема не реализовал пенальти