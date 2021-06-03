Камбэк Мюллера и Хуммельса. Германия – Дания 1:1. Обзор товарищеского матча и видео голов
Легенды уже в Бундестим
Getty Images / Global Images Ukraine
В товарищеском матче в Инсбруке сборная Германия сыграла вничью с командой Дании. На 48-й минуте матча счет открыл полузащитник немцев Флориан Нойхаус. На 71-й минуте нападающий гостей Юссуф Поульсен сравнял цифры на табло (ассист на счет Эриксена).
Команда Лева показала неубедительную игру, но отчасти это заслуга соперника, у которого есть шансы выстрелить на европейском первенстве, если они продолжат в том же духе.
Смотрите видеообзор товарищеского матча между немцами и датчанами.
Инсбрук. "Тиволи Штадион Тироль".
Голы: Нойхаус (48) – Поульсен (71)
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