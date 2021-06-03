Камбэк Мюллера и Хуммельса. Германия – Дания 1:1. Обзор товарищеского матча и видео голов

В товарищеском матче в Инсбруке сборная Германия сыграла вничью с командой Дании. На 48-й минуте матча счет открыл полузащитник немцев Флориан Нойхаус. На 71-й минуте нападающий гостей Юссуф Поульсен сравнял цифры на табло (ассист на счет Эриксена).

Команда Лева показала неубедительную игру, но отчасти это заслуга соперника, у которого есть шансы выстрелить на европейском первенстве, если они продолжат в том же духе.

Смотрите видеообзор товарищеского матча между немцами и датчанами.

Инсбрук. "Тиволи Штадион Тироль".

Германия – Дания 1:1

Голы: Нойхаус (48) – Поульсен (71)