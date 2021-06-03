  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Камбэк Мюллера и Хуммельса. Германия – Дания 1:1. Обзор товарищеского матча и видео голов

Общие новости
(1 голосов)

Легенды уже в Бундестим

Камбэк Мюллера и Хуммельса. Германия – Дания 1:1. Обзор товарищеского матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В товарищеском матче в Инсбруке сборная Германия сыграла вничью с командой Дании. На 48-й минуте матча счет открыл полузащитник немцев Флориан Нойхаус. На 71-й минуте нападающий гостей Юссуф Поульсен сравнял цифры на табло (ассист на счет Эриксена).

Команда Лева показала неубедительную игру, но отчасти это заслуга соперника, у которого есть шансы выстрелить на европейском первенстве, если они продолжат в том же духе.

Смотрите видеообзор товарищеского матча между немцами и датчанами.

Инсбрук. "Тиволи Штадион Тироль".

Германия – Дания 1:1

Голы: Нойхаус (48) – Поульсен (71)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Дания Товарищеский матч спарринг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...