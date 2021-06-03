Мбаппе: Победа над Барселоной в ЛЧ на Камп Ноу со счетом 4:1 – это лучший мой матч в карьере

Килиан, я не то что против, но хвастаться над тем что вы порвали никакущую барсу во главе со шмонькой, главым футбольным аферистом современности, как бы так себе достижение. На данном этапе, после распада золотой команды, шмонькиных рабов унижают все, 8 лет подряд. Все то думали былые победы благодаря шмоньке, но оказалось это не так. И без их помощи, шмонька ноль без палки.