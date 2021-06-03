Мбаппе: Победа над Барселоной в ЛЧ на Камп Ноу со счетом 4:1 – это лучший мой матч в карьере
Килиан имеет право так считать
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Французский нападающий "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе дал большое интервью журналу Esquire.
"Победа над "Барселоной" на "Камп Ноу" со счетом 4:1 в феврале этого года (прим. ред. UA-Футбол – Килиан оформил хет-трик) – это лучший мой матч, он был идеален во всем. Я помогал своей команде на всех участках поля, я продемонстрировал весь свой арсенал умений, выиграл 90 % единоборств. На каждый поединок у соперников существует много "антикилианских" планов. Мне это нравится, потому что я обожаю вызовы".
"Месси и Роналду? Они бесподобные футболисты, которые нарушили все законы статистики. Лео и Криштиану провели 10-15 невероятных лет. Конечно, ты всегда сравниваешь себя с лучшими. У кондитеров, например, так же: у кого лучшие круассаны, а у кого лучший шоколадный торт? Думаю, Месси стал лучше благодаря Роналду, а Роналду стал лучше благодаря Месси".
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