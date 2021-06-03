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Мбаппе: Победа над Барселоной в ЛЧ на Камп Ноу со счетом 4:1 – это лучший мой матч в карьере

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Килиан имеет право так считать

Мбаппе: Победа над Барселоной в ЛЧ на Камп Ноу со счетом 4:1 – это лучший мой матч в карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский нападающий "Пари-Сен Жермен" Килиан Мбаппе дал большое интервью журналу Esquire.

"Победа над "Барселоной" на "Камп Ноу" со счетом 4:1 в феврале этого года (прим. ред. UA-Футбол – Килиан оформил хет-трик) – это лучший мой матч, он был идеален во всем. Я помогал своей команде на всех участках поля, я продемонстрировал весь свой арсенал умений, выиграл 90 % единоборств. На каждый поединок у соперников существует много "антикилианских" планов. Мне это нравится, потому что я обожаю вызовы".

"Месси и Роналду? Они бесподобные футболисты, которые нарушили все законы статистики. Лео и Криштиану провели 10-15 невероятных лет. Конечно, ты всегда сравниваешь себя с лучшими. У кондитеров, например, так же: у кого лучшие круассаны, а у кого лучший шоколадный торт? Думаю, Месси стал лучше благодаря Роналду, а Роналду стал лучше благодаря Месси".

Читайте такжеМбаппе и Бензема обсудили возможный трансфер Килиана в Реал

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Лига чемпионов Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Esquire

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
03.06.2021 в 11:11
Килиан, я не то что против, но хвастаться над тем что вы порвали никакущую барсу во главе со шмонькой, главым футбольным аферистом современности, как бы так себе достижение. На данном этапе, после распада золотой команды, шмонькиных рабов унижают все, 8 лет подряд. Все то думали былые победы благодаря шмоньке, но оказалось это не так. И без их помощи, шмонька ноль без палки.
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Dr. House (Поділля)
03.06.2021 в 11:05
Лучший матч припал на слабого соперника... У Баварии тоже лучший матч с Барсой, у Ливера тоже, и у Ромы... И у Динамо даже несколько лучших матчей с Барсой. И Милан свой лучший финал провёл против Барсы...)))
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