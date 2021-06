Мемфис Депай – лучший в сборной Нидерландов по голам со штрафных за последние 47 лет

Вчера, 2 июня, нападающий национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай оформил дубль в товарищеском матче с Шотландией (2:2) – один из своих голов он забил прямым ударом со штрафного. Форвард перебросил стенку и по красивой дуге обманул вратаря "тартановой армии".

Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, страйкер "Лиона" добавил в свой активе уже четвертый гол со стандартного положения – это лучший показатель в истории "оранжевых" с ЧМ-1974.

4 – @Memphis has scored four direct free-kick goals for @OnsOranje, more than any other player since the start of the 1974 World Cup. Specialist. pic.twitter.com/B4dDJAG1mF