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Мемфис Депай – лучший в сборной Нидерландов по голам со штрафных за последние 47 лет

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Нам стоит его опасаться

Мемфис Депай – лучший в сборной Нидерландов по голам со штрафных за последние 47 лет

Depay Twitter

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Вчера, 2 июня, нападающий национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай оформил дубль в товарищеском матче с Шотландией (2:2) – один из своих голов он забил прямым ударом со штрафного. Форвард перебросил стенку и по красивой дуге обманул вратаря "тартановой армии".

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Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, страйкер "Лиона" добавил в свой активе уже четвертый гол со стандартного положения – это лучший показатель в истории "оранжевых" с ЧМ-1974.

Мемфис Депай выступает за главную команду Нидерландов с 2013 года. В 62 поединках за "Заводной Апельсин" он забил 23 мяча.

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В статье: Нидерланды Мемфис Депай
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