Мемфис Депай – лучший в сборной Нидерландов по голам со штрафных за последние 47 лет
Нам стоит его опасаться
Depay Twitter
Вчера, 2 июня, нападающий национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай оформил дубль в товарищеском матче с Шотландией (2:2) – один из своих голов он забил прямым ударом со штрафного. Форвард перебросил стенку и по красивой дуге обманул вратаря "тартановой армии".
Таким образом, как сообщает статистический портал Opta, страйкер "Лиона" добавил в свой активе уже четвертый гол со стандартного положения – это лучший показатель в истории "оранжевых" с ЧМ-1974.
4 – @Memphis has scored four direct free-kick goals for @OnsOranje, more than any other player since the start of the 1974 World Cup. Specialist. pic.twitter.com/B4dDJAG1mF— OptaJohan (@OptaJohan) June 2, 2021
Мемфис Депай выступает за главную команду Нидерландов с 2013 года. В 62 поединках за "Заводной Апельсин" он забил 23 мяча.
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