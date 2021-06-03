Датский Лорд: экс-форвард Арсенала завершил карьеру игрока
В возрасте 33 лет
Фото: Carl de souza/ Getty Images
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Дании Никлас Бендтнер объявил о завершении карьеры.
Форвард решил уйти из футбола в возрасте 33 лет.
"Я знаю, что у этой работы есть конец. Думаю, мне потребуется еще много времени, чтобы понять, что все кончено. Теперь мне нужно заняться чем-то еще, что даст мне то, что давал футбол. Он был огромной частью моей жизни и я не хочу уходить. Поэтому я и получаю тренерское образование", — цитирует dagbladet.no Бендтнера.
Напомним, что 33 -летний Бендтнер провел за "Арсенал" 171 матч, забил 47 голов. Вместе с командой он выиграл Кубок Англии-2013/14. Кроме того, он выигрывал чемпионат Италии в составе "Ювентуса" и Кубок Германии в составе "Вольфсбурга". За сборную Дании он провел 81 матч и забил 30 мячей.
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