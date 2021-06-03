ТМ. Бельгия - Греция 1:1. Хозяева берегут силы и победы на ЧЕ

Товарищеские матчи

"Стадион Короля Бодуэна" (Брюссель)

Второй раз подряд бельгийцы дома с греками играют вничью 1:1. Да и вообще это третий ничейный результат дома для "красных дьяволов" за последние 17 матчей. Интересно, что все завершились со счетом 1:1 - украинская классика.

Греки пошли в прессинг с самого начала встречи, благодаря чему Масурас уже на третьей минуте мог открыть счет в поединке, но Миньйоле высоко вышел из ворот и переиграл вингера. Бельгийцы не имели моментов 19 минут, но смогли забить в первой же опасной атаке на 20-й минуте. Торган Азар перехватил неточную передачу от соперника, протащил мяч, отдал его на Карраско и сразу же получил пас в ответ, переправив затем круглый снаряд в ворота. Шестой гол в футболке сборной для 28-летнего футболиста.

В общем фланги атаки бельгийцев в лице Карраско и Доку были очень активными в первом тайме. После перерыва Роберто Мартинес сменил 18-летнего правого вингера, и все наступательные действия сместились на плечи Янника. Мертенс, который вышел со скамейки запасных после перерыва, откровенно не впечатлял. Собственно, как и вся сборная Бельгии: хозяева не хотели тратить много сил и даже перестали остро атаковать.

Этим воспользовались греки. С самого начала второго тайма они пытались исправить разницу в счете. Одна из главных сильных сторон подопечных ван Схипа помогла им: стандарт принес забитый гол. Масурас навесил, Пападопулос головой пробил в штангу, а Цавеллас добил уже в пустые ворота.

Бельгийцы во втором тайме запомнились... заменой вратаря. 29-летний голкипер "Страсбурга" Матц Селс дебютировал в сборной, заменив Симона Миньоле. Да, они оба поедут на Евро, но бесспорным номером один будет Тибо Куртуа. Великий день для Матца, точнее великие пять компенсированных минут.

Ничья, которая не бьет ни по каким амбициям бельгийцев, но которая помогает грекам чувствовать себя увереннее. Последние не едут на Евро, значит это не имеет какого-то особого значения. А вот "красные дьяволы" ожидают возвращения лидеров и будут пытаться удерживать номер один в мировом рейтинге FIFA уже после следующих матчей.

Бельгия - Греция 1:1

Голы: Азар 20 - Цавеллас 66

Бельгия: Миньйоле (Селс 90) - Алдервейрелд (Тиллеманс 82), Денаер, Боята - Менье, Дендонкер, Прат, Т. Азар (Шадли 74) - Доку (Мартинес 46), Лукаку (Батшуаи 46), Карраско (Троссард 74)

Греция: Влаходимос - Цимикас (Кутрис 60), Цавеллас, Сократис, Андруцос (Салиакас) - Бухалахис (Зека 69), Галанопулос (Сиопис 69) - Яннулис, Бакасетас (Манталос 80), Масурас - Павлидис (Пелкас 60)