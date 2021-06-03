ТМ. Андорра первой забивает, но чуда не допускает нападающий Ипсвича. Андорра - Ирландия 1:4

Весь первый тайм прошел очень осторожно, только в его концовке начали атаковать гости-фавориты. А вот в старте второй половины встречи неожиданно забили хозяева, отличился нападающий норвежского "Саннефьорда" 31-летний центрбэк Марк Валес.

Отыгрались ирландцы дублем 19-летнего центрального хавбека Троя Парротта, который является игроком "Тоттенхэма", но играет в аренде "Ипсвича" (Лига 1 - третья по силе среди чемпионатов Англии). В конце поединка Ирландия увеличила свое преимущество.

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Обе команды, Андорра и Ирландия, не попали на Евро-2020, а потому готовятся к осенним матчам отбора на ЧМ-2022.

Товарищеский матч

03.06.2021

Андорра ла Велья, Национальный стадион

Андорра - Ирландия 1:4

Голы: Валес (52) - Парротт (58, 61), Найт (84), Горган (89)

Обзор поединка