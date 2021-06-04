Испания - Португалия: где и когда смотреть товарищеский матч 4 июня

Испания и Португалия - законодатели мод в европейском футболе и на чемпионате Европы от обеих команд ждут если не трофея, то как минимум выхода в поздние стадии плей-офф.

Лидером "Селессау" остается 36-летний Роналду, которому помогает юное поколение в лице Бруну Фернандеша ("МЮ"), Бернарду Силвы ("Ман Сити") и Диогу Жоты ("Ливерпуль"). У Испании команда более ровная, где из "стариков" остались лишь Альба, Бускетс и Де Хеа, остальные - молодежь, не заставшая исторических побед начала десятых.

Чьи козыри по итогу перевесят - узнаем в среду, 4 июня, на Футбол 1 . Начало игры Испания - Португалия в 20:30 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Португалия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут: