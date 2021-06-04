Испания - Португалия: где и когда смотреть товарищеский матч
Где покажут в прямом эфире товарищеский матч Испания - Португалия, 4 июня 2021
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster
Испания и Португалия - законодатели мод в европейском футболе и на чемпионате Европы от обеих команд ждут если не трофея, то как минимум выхода в поздние стадии плей-офф.
Лидером "Селессау" остается 36-летний Роналду, которому помогает юное поколение в лице Бруну Фернандеша ("МЮ"), Бернарду Силвы ("Ман Сити") и Диогу Жоты ("Ливерпуль"). У Испании команда более ровная, где из "стариков" остались лишь Альба, Бускетс и Де Хеа, остальные - молодежь, не заставшая исторических побед начала десятых.
Чьи козыри по итогу перевесят - узнаем в среду, 4 июня, на Футбол 1. Начало игры Испания - Португалия в 20:30.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Португалия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Великобритания – SKY GO Extra, Sky Sports Football
- Германия – DAZN
- Испания – TVE La 1, fuboTV España
- Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия – RTP Play, RTP 1, Sport TV1
- США – ESPN, TUDN App, TUDN USA
- Франция – Molotov, W9
- Турция - S Sport 2, S Sport+
- Греция - Cosmote Sport 2 HD
- Чехия – DIGI GO, Sport 2 CZ/SK
- Словакия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
- Швейцария - TV24, DAZN
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