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Испания - Португалия: где и когда смотреть товарищеский матч

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Где покажут в прямом эфире товарищеский матч Испания - Португалия, 4 июня 2021

Испания - Португалия: где и когда смотреть товарищеский матч

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stu Forster

Новина українською

Испания и Португалия - законодатели мод в европейском футболе и на чемпионате Европы от обеих команд ждут если не трофея, то как минимум выхода в поздние стадии плей-офф.

Лидером "Селессау" остается 36-летний Роналду, которому помогает юное поколение в лице Бруну Фернандеша ("МЮ"), Бернарду Силвы ("Ман Сити") и Диогу Жоты ("Ливерпуль"). У Испании команда более ровная, где из "стариков" остались лишь Альба, Бускетс и Де Хеа, остальные - молодежь, не заставшая исторических побед начала десятых.

Чьи козыри по итогу перевесят - узнаем в среду, 4 июня, на Футбол 1. Начало игры Испания - Португалия в 20:30.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания - Португалия с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Великобритания – SKY GO Extra, Sky Sports Football
  • Германия – DAZN
  • Испания – TVE La 1, fuboTV España
  • Польша – Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия – RTP Play, RTP 1, Sport TV1
  • США – ESPN, TUDN App, TUDN USA
  • Франция – Molotov, W9
  • Турция - S Sport 2, S Sport+
  • Греция - Cosmote Sport 2 HD
  • Чехия – DIGI GO, Sport 2 CZ/SK
  • Словакия - Sport 2 CZ/SK, DIGI GO
  • Швейцария - TV24, DAZN
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В статье: Испания Португалия
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