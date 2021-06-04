Спарринг Беларусь – Сьерра-Леоне отменен. Представители гостей отказались лететь в Гродно?
Они якобы перестали выходить на связь
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Намеченный на понедельник, 7 июня, международный товарищеский матч между сборными Беларуси и Сьерра-Леоне отменен. В конце прошлой недели в Федерации футбола африканской страны состоялись выборы, по итогам которых произошла смена руководства.
Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА, как сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола. Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола – гости отказались лететь в Беларусь.
Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.
Множество европейских стран раскритиковало произошедшее, считая, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.
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