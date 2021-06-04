  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Спарринг Беларусь – Сьерра-Леоне отменен. Представители гостей отказались лететь в Гродно?

Общие новости
(2 голосов)

Они якобы перестали выходить на связь

Спарринг Беларусь – Сьерра-Леоне отменен. Представители гостей отказались лететь в Гродно?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Намеченный на понедельник, 7 июня, международный товарищеский матч между сборными Беларуси и Сьерра-Леоне отменен. В конце прошлой недели в Федерации футбола африканской страны состоялись выборы, по итогам которых произошла смена руководства.

Еще до этого, несмотря на подписанный контракт на проведение игры, представители Сьерра-Леоне перестали выходить на связь с АБФФ и УЕФА, как сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола. Только накануне принимающей стороной получено уведомление от Африканской конфедерации футбола – гости отказались лететь в Беларусь.

Читайте такжеВ Латвии предлогают арестовать сборную Беларуси по хоккею и обменять ее на политзаключенных

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

Множество европейских стран раскритиковало произошедшее, считая, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Беларусь Товарищеский матч спарринг Сьерра-Леоне
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
by.tribuna.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
04.06.2021 в 14:12
Пускай Беларусь играет с Россией. Противники одного уровня, Биба и Боба.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...