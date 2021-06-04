Под репрессии режима в Беларуси попал футболист - ему грозит 3 года тюрьмы
В Беларуси возбуждено уголовное дело против бывшего нападающего "Городеи" Ростислава Шавеля.
17 мая 20-летний Шавель возвращался с работы. У подъезда его задержали люди в штатском. Впоследствии Ростислава осудили на 15 суток за неповиновение.
Он должен был выйти на свободу 1 июня. Зато его отвезли в следственный комитет, где задержали еще на трое суток. 4 июня Ростислава не выпустили и отвезли в СИЗО.
Ему предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них - до трех лет лишения свободы), сообщает белорусская Трибуна.
По этой статье проходят 153 политзаключенных. Именно в стольких людей из списка политзаключенных 342 статья фигурирует в обвинении.
Напомним, ранее у Шавеля было три административных ареста на 8 суток в августе, 15 - в ноябре, 15 - в мае.
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