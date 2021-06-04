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Под репрессии режима в Беларуси попал футболист - ему грозит 3 года тюрьмы

Общие новости
(2 голосов)
Под репрессии режима в Беларуси попал футболист - ему грозит 3 года тюрьмы

Новина українською

В Беларуси возбуждено уголовное дело против бывшего нападающего "Городеи" Ростислава Шавеля.

17 мая 20-летний Шавель возвращался с работы. У подъезда его задержали люди в штатском. Впоследствии Ростислава осудили на 15 суток за неповиновение.

Он должен был выйти на свободу 1 июня. Зато его отвезли в следственный комитет, где задержали еще на трое суток. 4 июня Ростислава не выпустили и отвезли в СИЗО.

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Ему предъявили обвинение по статье 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них - до трех лет лишения свободы), сообщает белорусская Трибуна.

По этой статье проходят 153 политзаключенных. Именно в стольких людей из списка политзаключенных 342 статья фигурирует в обвинении.

Напомним, ранее у Шавеля было три административных ареста на 8 суток в августе, 15 - в ноябре, 15 - в мае.

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В статье: чемпионат Беларуси Городея
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Комментарии (3)
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meffi (Захід)
04.06.2021 в 22:20
Лука вже остаточно поїхав
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+1
0
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Динамiт (Василькiв)
04.06.2021 в 23:10
Це не правда. Він служив прапорщиком десь в 87--90 роках! Там його відправили до психіатрів, які підтвердили що він комісований по "неадекватності" !
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0
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тутти-10 (Сумська область)
04.06.2021 в 23:12
А були сумніви після подій минулого літа-осені!
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0
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