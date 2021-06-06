Соломон во втором матче подряд забил за Израиль
Манор - важный игрок в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Filip Filipovic
Вингер "Шахтера" Манор Соломон продуктивно съездил в расположение сборной Израиля.
Вчера в товарищеском матче против Черногории 21-летний игрок забил второй гол своей команды, уверенно реализовав выход на ворота по центру.
Израиль доминировал по ходу встречи и закономерно победил - 3:1. Видеообзор матча с голом Манора можно посмотреть тут.
31 мая Соломон также забивал и в ворота сборной Молдовы в матче, который Израиль выиграл со счетом 4:1.
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