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Соломон во втором матче подряд забил за Израиль

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Манор - важный игрок в сборной

Соломон во втором матче подряд забил за Израиль

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Filip Filipovic

Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон продуктивно съездил в расположение сборной Израиля.

Вчера в товарищеском матче против Черногории 21-летний игрок забил второй гол своей команды, уверенно реализовав выход на ворота по центру.

Израиль доминировал по ходу встречи и закономерно победил - 3:1. Видеообзор матча с голом Манора можно посмотреть тут.

31 мая Соломон также забивал и в ворота сборной Молдовы в матче, который Израиль выиграл со счетом 4:1.

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В статье: Израиль Черногория Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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