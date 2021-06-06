Соломон во втором матче подряд забил за Израиль

Вингер "Шахтера" Манор Соломон продуктивно съездил в расположение сборной Израиля.

Вчера в товарищеском матче против Черногории 21-летний игрок забил второй гол своей команды, уверенно реализовав выход на ворота по центру.

Израиль доминировал по ходу встречи и закономерно победил - 3:1. Видеообзор матча с голом Манора можно посмотреть тут.

31 мая Соломон также забивал и в ворота сборной Молдовы в матче, который Израиль выиграл со счетом 4:1.