Пресловутая разница в классе. Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия 3:0

Де Бур вновь предложил своим подопечным модуль с тремя центральными защитниками в обороне и вингбеками на флангах. В спарринге с шотландцами Франк отказался от данной схемы уже после перерыва, а по финальному свистку голландская пресса раскритиковала тренера за уход от классических 4-3-3. И вот, к старту с грузинами Де Бур к идее вернулся, возможно, тренер считает, что 3-5-2 подходят многим исполнителям в текущей версии "Оранье", поэтому и пытается навязать расстановку хотя бы на большую часть матча. Возможно, 13 июня наставник Нидерландов провернет тот же трюк.

В свою очередь Саньоль воспользовался форматом товарищеской встречи и провел 9 изменений в составе по сравнению с предыдущим поединком против румын, оставив в ростере "горняка" Хочолаву и хавбека "Овьедо" Абурджанию.

Steek = ????



His first match since 13 November 2016#NEDGEO pic.twitter.com/eCYMipj43O — OnsOranje (@OnsOranje) June 6, 2021

Дебют вышел хлестким. Лобжанидзе не перехитрил Стекеленбурга, выйдя с голкипером на свидание под углом. К слову, это первое появление Мартена в воротах сборной почти за 5 лет. Голландцы ответили эффективно – Депай вывел Дюмфриса на Лорию, после чего Двали срубил Дензела в штрафной площадке. Мемфис с пенальти очень уверенно развел голкипера и мяч по разным углам (1:0).

4 - @Memphis is the first player to score four consecutive Netherlands goals since Robin van Persie in October 2013. Crucial. pic.twitter.com/Q768HdB3q7 — OptaJohan (@OptaJohan) June 6, 2021

Слабая техническая оснащенность грузин позволяла голландцам играть с высокой линией обороны и прессингом на финальной трети поля. В таких условиях гости лишь пугали Стекеленбурга офсайдами, в то время как возле других ворот у Лории вообще не было шанса подремать: 35-летний Георгий не позволил Депаю оформить дубль, среагировал на выстрел Вегхорста и потащил прекрасный удар Де Йонга в девятку, который еще и подкорректировал рикошетом защитник команды Саньоля.

⚽️ პნ: ???????? ნიდერლანდები 1⃣-0⃣ საქართველო ????????

⚽️ HT: ???????? @KNVB 1⃣-0⃣ #GFF ????????



Memphis Depay's 10' penalty divides the teams. The Dutch are imposing their game on us but Kashia and Gvilia have both had good chances to level.



GK Loria has made several top-class saves.#NEDGEO pic.twitter.com/O1GsclDJsV — Georgia • GFF (@GeorgiaGff) June 6, 2021

Во втором тайме общая картина событий на поле не поменялась. Голландцы, практически не бегая, легко подавляли условную активность соперника. Депай и вовсе стоя продолжал увеличивать цифры на табло. Благодаря ассисту Мемфиса гол из раздевалки провел таран Вегхорст (2:0).

Вновь откатившись к фирменным 4-3-3 (уже прям не эксперимент, а фишка) и имея перед собой кучу пространства, остаток матча Нидерланды вылетали в быстрые атаки с минимумом горизонтальных передач. Лория продолжал тушить многочисленные угрозы от Депая, правда, был бессилен на одном из отскоков, когда снаряд лег на голову вышедшему на замену талантливому Гравенберху (3:0). Самый опасный момент у грузин за вторую половину встречи оформил Джигаури (перекладина). Если бы не голкипер, "Оранье" бы наверняка деклассировали "крестоносцев".

2 - Ryan Gravenberch (19 years, 21 days) is the second youngest player with a Netherlands goal in the last 15 years, after Myron Boadu (18 years, 309 days v Estonia in 2019). Future. pic.twitter.com/wElyeCd1Cl — OptaJohan (@OptaJohan) June 6, 2021

Товарищеский матч

Стадион: "Гролс Весте" (Энсхеде, Нидерланды)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Нидерланды – Грузия 3:0

Голы: Депай (10, с пенальти), Вегхорст (55), Гравенберх (76)

Нидерланды: Стекеленбург – Дюмфрис, Тимбер (Бергейс, 77), Де Врей, Блинд (Аке, 46), Вейндал (Ван Анхольт, 73) – Де Рон, Вейналдум (Классен, 66), Ф. Де Йонг (Гравенберх, 66) – Вегхорст (Мален, 66), Депай

Грузия: Лория – Хочолава (Джигаури, 66), Кашия, Двали – Какабадзе, Абурджания (Даушвили, 78), Гвилия (Квеквескири, 78), Гиорбелидзе – Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Зивзивадзе (Микотадзе, 66), Китеишвили (Кухианидзе, 88)

Предупреждения: Какабадзе (45+1), Кашия (79)