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Пресловутая разница в классе. Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия 3:0

Общие новости
(2 голосов)

Шотландия лучше справлялась с "оранжевыми"

Пресловутая разница в классе. Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия 3:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Де Бур вновь предложил своим подопечным модуль с тремя центральными защитниками в обороне и вингбеками на флангах. В спарринге с шотландцами Франк отказался от данной схемы уже после перерыва, а по финальному свистку голландская пресса раскритиковала тренера за уход от классических 4-3-3. И вот, к старту с грузинами Де Бур к идее вернулся, возможно, тренер считает, что 3-5-2 подходят многим исполнителям в текущей версии "Оранье", поэтому и пытается навязать расстановку хотя бы на большую часть матча. Возможно, 13 июня наставник Нидерландов провернет тот же трюк.

Пресловутая разница в классе. Товарищеский матч. Нидерланды – Грузия 3:0 - изображение 1

В свою очередь Саньоль воспользовался форматом товарищеской встречи и провел 9 изменений в составе по сравнению с предыдущим поединком против румын, оставив в ростере "горняка" Хочолаву и хавбека "Овьедо" Абурджанию.

Дебют вышел хлестким. Лобжанидзе не перехитрил Стекеленбурга, выйдя с голкипером на свидание под углом. К слову, это первое появление Мартена в воротах сборной почти за 5 лет. Голландцы ответили эффективно – Депай вывел Дюмфриса на Лорию, после чего Двали срубил Дензела в штрафной площадке. Мемфис с пенальти очень уверенно развел голкипера и мяч по разным углам (1:0).

Слабая техническая оснащенность грузин позволяла голландцам играть с высокой линией обороны и прессингом на финальной трети поля. В таких условиях гости лишь пугали Стекеленбурга офсайдами, в то время как возле других ворот у Лории вообще не было шанса подремать: 35-летний Георгий не позволил Депаю оформить дубль, среагировал на выстрел Вегхорста и потащил прекрасный удар Де Йонга в девятку, который еще и подкорректировал рикошетом защитник команды Саньоля.

Во втором тайме общая картина событий на поле не поменялась. Голландцы, практически не бегая, легко подавляли условную активность соперника. Депай и вовсе стоя продолжал увеличивать цифры на табло. Благодаря ассисту Мемфиса гол из раздевалки провел таран Вегхорст (2:0).

Вновь откатившись к фирменным 4-3-3 (уже прям не эксперимент, а фишка) и имея перед собой кучу пространства, остаток матча Нидерланды вылетали в быстрые атаки с минимумом горизонтальных передач. Лория продолжал тушить многочисленные угрозы от Депая, правда, был бессилен на одном из отскоков, когда снаряд лег на голову вышедшему на замену талантливому Гравенберху (3:0). Самый опасный момент у грузин за вторую половину встречи оформил Джигаури (перекладина). Если бы не голкипер, "Оранье" бы наверняка деклассировали "крестоносцев".

Товарищеский матч

Стадион: "Гролс Весте" (Энсхеде, Нидерланды)

Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Нидерланды – Грузия 3:0

Голы: Депай (10, с пенальти), Вегхорст (55), Гравенберх (76)

Нидерланды: Стекеленбург – Дюмфрис, Тимбер (Бергейс, 77), Де Врей, Блинд (Аке, 46), Вейндал (Ван Анхольт, 73) – Де Рон, Вейналдум (Классен, 66), Ф. Де Йонг (Гравенберх, 66) – Вегхорст (Мален, 66), Депай

Грузия: Лория – Хочолава (Джигаури, 66), Кашия, Двали – Какабадзе, Абурджания (Даушвили, 78), Гвилия (Квеквескири, 78), Гиорбелидзе – Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Зивзивадзе (Микотадзе, 66), Китеишвили (Кухианидзе, 88)

Предупреждения: Какабадзе (45+1), Кашия (79)

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В статье: Нидерланды Грузия Товарищеский матч Франк де Бур Мемфис Депай спарринг Ваут Вегхорст Райан Гравенберх
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Комментарии (11)
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Камонплей
06.06.2021 в 21:15
ай то якийсь залісський роботяга. новині трохи більше 5 хвилин а воно вже стіну тексту нависирало як все погано в його "странє"
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 21:18
Хвореньке.
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0
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 21:05
Радует что Голландия в форме,ждем хорошую игру
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0
0
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 21:05
Никаких шансов нет. Полный провал будет как в 2016, как вообще везде. Ситуация в стране почти как ситуация в футболе. Полная разруха, после евро можно сразу готовится к евро 2024, так как понятно что Катар путевка добыта не будет
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+2
-9
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 21:06
Сейчас тебе ответят,что ты Агент Кремля )))
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+1
-9
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 21:12
Надо взглянуть правде в глаза. Все стало плохо с 2014 года. Ничего хорошего не произошлоДаже сейчас ДК ещё в группу идёт ЛЧ, а на следующий сезон может быть впервые с 2005 года когда никого не будет в группе лч когда были вылеты от туна и интера
+2
-8
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 21:12
мужик ты тупой?? Какое отношение имеет ситуация в стране к футболерам в сборной??? Или футболеры 10-15 штук гривен в месяц получают??
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+4
0
Кракующянупорзел (Одесса)
06.06.2021 в 21:13
У меня до сих пор стойкое ощущение что пройди Францию тогда за 2 дня до Евромайдана- то может быть все было бы по-другомуА ты говоришь футбол не имеет отношения к ситуации в стране
+1
-6
oda1979 (Запорожье)
06.06.2021 в 22:06
И что? Ваши ощущения, это только Ваши ощущения. Дивите с ними.
+2
0
Камонплей
06.06.2021 в 21:12
так прибери в хаті, ремонт зроби, якщо в тебе "разруха"
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 21:17
Не зважайте, це дитина сонця...
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+3
0


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