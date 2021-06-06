ТМ. Австрия - Словакия 0:0. Нескучная ничья имени голкиперов
Украинской сборной на пути к плей-офф Евро-2020 тоже нужно будет встретиться с Бахманном
Твіттер збірної Австрії/Автор невідомий
Международный товарищеский матч
"Эрнст Хаппель" (Вена)
Впервые с сентября 2019-го в матче сборной Австрии не было забито ни одного гола (16 игр). Для словаков сухой поединок - всего третий раз в основное время за последние 42 встречи. Героями этого спарринга стали голкиперы, которые точно забронировали за собой места в рамке своих команд на следующее континентальное первенство.
Bestätigung von Teamchef Franco Foda: Daniel #Bachmann wird auch gegen Nordmazedonien spielen! #EURO2020 pic.twitter.com/tRKSbNxyi7— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 6, 2021
В начале матча нападающие вратарь не тревожили. Сначала Куцка сильно пробил чуть ли не с центра поля, пытаясь застать Бахманна неожиданностью, однако не попал в створ. Потом примерно с точки пенальти удар Калайджича головой пролетел выше перекладины. Первым из голкиперов в игру вступил именно Бахманн, который сложился и потянул мощный удар Роберта Мака. Через несколько минут классным сейвом ответил и его визави по амплуа Дубравка, выиграв дуэль один в один с Баумгартнером.
На 61-й минуте матча австрийцы могли наконец открыть счет в матче. Гриллич из пределов штрафной пробил, но голкипер словаков на месте: перевел мяч в штангу. Через семь минут попадания в каркас ворот записал на свой счет и Арнаутович, расстреляв ту же стойку с близкого расстояния.
Дюриш точно запомнит имя Дэниэла Бахманна, ведь голкипер дважды парировал удары словака. А Арнаутович точно не забудет этот день, ведь он имел еще один хороший шанс отличиться, но после рикошета Дубравка перевел мяч на угловой.
#Arnautovic mit viel Pech! Der Ball will einfach nicht ins Tor! #AUTSVK pic.twitter.com/qq65hmVXBp— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 6, 2021
Этот матч по эмоциям точно уровня Евро. После него можно сказать одно: у австрийцев присутствует та же черта, и в украинской сборной - нереализация моментов. Интересно, что Алаба на этот раз занимал позицию опорного полузащитника (в спарринге против Англии играл левого латераля). Где он будет в следующий раз - одному Франко Фоде известно (или нет).
Калайджич скорее всего все-таки выиграет конкуренцию в Арнаутовича на острие атаки австрийцев, а Бахманн точно будет первым голкипером на Евро. Вратарь "Уотфорда" сделал неплохой шаг вперед в своей карьере и точно вырос, как футболист в прошлом сезоне. Хочется пожелать удачи ему в следующих матчах, кроме игры 21 июня.
Австрия - Словакия 0:0
Австрия: Бахманн - Триммель (Пош 78), Лингарт, Хинтереггер, Ульмер - Гриллич, Алаба (Лаймер 46) - Лазаро (Грегорич 78), Забитцер (Шауб 46), Баумгартнер (Ильзанкер 54) - Калайджич (Арнаутович 63)
Словакия: Дубравка - Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан - Куцка (Грошовский 63), Громада (Грегуш 63) - Гараслин (Косцелник 76), Дуда (Бенеш 76), Мак (Вайсс 63) - Шранц (Дюриш 7)
Предупреждение: Губочан 48
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