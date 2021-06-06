ТМ. Австрия - Словакия 0:0. Нескучная ничья имени голкиперов

Международный товарищеский матч

"Эрнст Хаппель" (Вена)

Впервые с сентября 2019-го в матче сборной Австрии не было забито ни одного гола (16 игр). Для словаков сухой поединок - всего третий раз в основное время за последние 42 встречи. Героями этого спарринга стали голкиперы, которые точно забронировали за собой места в рамке своих команд на следующее континентальное первенство.

В начале матча нападающие вратарь не тревожили. Сначала Куцка сильно пробил чуть ли не с центра поля, пытаясь застать Бахманна неожиданностью, однако не попал в створ. Потом примерно с точки пенальти удар Калайджича головой пролетел выше перекладины. Первым из голкиперов в игру вступил именно Бахманн, который сложился и потянул мощный удар Роберта Мака. Через несколько минут классным сейвом ответил и его визави по амплуа Дубравка, выиграв дуэль один в один с Баумгартнером.

На 61-й минуте матча австрийцы могли наконец открыть счет в матче. Гриллич из пределов штрафной пробил, но голкипер словаков на месте: перевел мяч в штангу. Через семь минут попадания в каркас ворот записал на свой счет и Арнаутович, расстреляв ту же стойку с близкого расстояния.

Дюриш точно запомнит имя Дэниэла Бахманна, ведь голкипер дважды парировал удары словака. А Арнаутович точно не забудет этот день, ведь он имел еще один хороший шанс отличиться, но после рикошета Дубравка перевел мяч на угловой.

Этот матч по эмоциям точно уровня Евро. После него можно сказать одно: у австрийцев присутствует та же черта, и в украинской сборной - нереализация моментов. Интересно, что Алаба на этот раз занимал позицию опорного полузащитника (в спарринге против Англии играл левого латераля). Где он будет в следующий раз - одному Франко Фоде известно (или нет).

Калайджич скорее всего все-таки выиграет конкуренцию в Арнаутовича на острие атаки австрийцев, а Бахманн точно будет первым голкипером на Евро. Вратарь "Уотфорда" сделал неплохой шаг вперед в своей карьере и точно вырос, как футболист в прошлом сезоне. Хочется пожелать удачи ему в следующих матчах, кроме игры 21 июня.

Австрия - Словакия 0:0

Австрия: Бахманн - Триммель (Пош 78), Лингарт, Хинтереггер, Ульмер - Гриллич, Алаба (Лаймер 46) - Лазаро (Грегорич 78), Забитцер (Шауб 46), Баумгартнер (Ильзанкер 54) - Калайджич (Арнаутович 63)

Словакия: Дубравка - Пекарик, Шатка, Шкриняр, Губочан - Куцка (Грошовский 63), Громада (Грегуш 63) - Гараслин (Косцелник 76), Дуда (Бенеш 76), Мак (Вайсс 63) - Шранц (Дюриш 7)

Предупреждение: Губочан 48