Дания уверенно победила соперника Украины по группе отбора на ЧМ в Катаре
Датчане дважды поразили ворота Боснии в товарищеском матче
Фото – ESPN, автор – неизвестен
В рамках подготовки к предстоящему Евро-2020 сборная Дании провела контрольный поединок против команды Боснии.
Датчани одержали уверенную победу со счетом 2:0. Голами в воротах соперника сборной Украины по группе отбора на ЧМ-2022 отметились форварды Мартин Брайтвайт и Андреас Корнелиус.
Напомним, Босния не отобралась на чемпионат Европы, который стартует уже 11-го июня. В свою очередь Дания сыграет в квартете B, где встретится со сборными Бельгии, России и Финляндии.
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Зритель (Харьков)
06.06.2021 в 23:08
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