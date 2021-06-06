Дания уверенно победила соперника Украины по группе отбора на ЧМ в Катаре

В рамках подготовки к предстоящему Евро-2020 сборная Дании провела контрольный поединок против команды Боснии.

Датчани одержали уверенную победу со счетом 2:0. Голами в воротах соперника сборной Украины по группе отбора на ЧМ-2022 отметились форварды Мартин Брайтвайт и Андреас Корнелиус.

Напомним, Босния не отобралась на чемпионат Европы, который стартует уже 11-го июня. В свою очередь Дания сыграет в квартете B, где встретится со сборными Бельгии, России и Финляндии.