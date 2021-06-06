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Дания уверенно победила соперника Украины по группе отбора на ЧМ в Катаре

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Датчане дважды поразили ворота Боснии в товарищеском матче

Дания уверенно победила соперника Украины по группе отбора на ЧМ в Катаре

Фото – ESPN, автор – неизвестен

Новина українською

В рамках подготовки к предстоящему Евро-2020 сборная Дании провела контрольный поединок против команды Боснии.

Датчани одержали уверенную победу со счетом 2:0. Голами в воротах соперника сборной Украины по группе отбора на ЧМ-2022 отметились форварды Мартин Брайтвайт и Андреас Корнелиус.

Напомним, Босния не отобралась на чемпионат Европы, который стартует уже 11-го июня. В свою очередь Дания сыграет в квартете B, где встретится со сборными Бельгии, России и Финляндии.

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В статье: сборная Дании сборная Боснии и Герцеговины
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
06.06.2021 в 23:08
Босния в 2020 - 2021 годах ни одного матча не выиграла. В такой группе если 2 место не возьмут - значит Шевченко таки надо убирать.
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