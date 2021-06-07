Германия - чемпион Европы U-21

В Любляне состоялся финальный матч молодежного Евро-2021, в котором встречались Германия и Португалия.

С минимальным счетом победу праздновали немцы, которые и стали чемпионами Европы среди молодежных команд.

Сама игра получилось интересной, качественной и совсем даже не молодежной.

Немцы выглядели лучше, особенно в первом тайме, поэтому счет вполне закономерный.

Весь первый тайм Бундестим напрягал португальцев проходами правым флангом и последующими обострениями, противоядие которым южане так и не придумали.

И именно с правого фланга немцы и забили единственный гол в начале второго тайма - пошел вырез на Нмечу, который вывалился на вратаря, обошел его и затолкал все-таки мяч с острого угла в ворота.

Были моменты и португальцев, но с реализацией дела подкачали.

Ну а после забитого Германия скорее могла забить второй в контратаке, чем португальцы отыграться.

1:0, Германия выглядела более целостно, острее и настойчивее, и по праву становится чемпионом Европы.

Германия U-21 – Португалия U-21 1:0

Гол: Нмеча (49)

Обзор матча: