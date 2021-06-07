Германия - чемпион Европы U-21
Репетиция перед взрослым Евро?
twitter.com/DFB_Team_EN
В Любляне состоялся финальный матч молодежного Евро-2021, в котором встречались Германия и Португалия.
С минимальным счетом победу праздновали немцы, которые и стали чемпионами Европы среди молодежных команд.
Сама игра получилось интересной, качественной и совсем даже не молодежной.
Немцы выглядели лучше, особенно в первом тайме, поэтому счет вполне закономерный.
Весь первый тайм Бундестим напрягал португальцев проходами правым флангом и последующими обострениями, противоядие которым южане так и не придумали.
И именно с правого фланга немцы и забили единственный гол в начале второго тайма - пошел вырез на Нмечу, который вывалился на вратаря, обошел его и затолкал все-таки мяч с острого угла в ворота.
Были моменты и португальцев, но с реализацией дела подкачали.
Ну а после забитого Германия скорее могла забить второй в контратаке, чем португальцы отыграться.
1:0, Германия выглядела более целостно, острее и настойчивее, и по праву становится чемпионом Европы.
Германия U-21 – Португалия U-21 1:0
Гол: Нмеча (49)
Обзор матча:
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