ТМ. Бельгия - Хорватия 1:0. В расслабленном режиме

Международный товарищеский матч

"Стадион Короля Бодуэна" (Брюссель)

Продолжает Бельгия свою доминацию на домашнем поле - 28-й матч подряд завершился без поражения. Подопечные Роберто Мартинеса выглядели лучше соперника, но это точно не игра одного из лидеров предстоящего континентального первенства.

Первые 20 минут мяч и в целом события на поле контролировали гости, однако обострений от них не было. В середине первого тайма игру к ногам забрали все же бельгийцы, но уже создавая моменты, в отличие от соперника. На 31-й минуте "красные дьяволы" дважды своим языком обожгли каркас ворот "шашечных". Сначала Лукаку своим мощным ударом из-за пределов штрафной попал в левую крестовину, а на добивании первым был Карраско, который попал в перекладину.

До 38 минуты предыдущий двойной момент был единственным в матче, а затем наконец то счет в матче был открыт. Лукаку стоял в штрафной и наблюдал за суетой вокруг него, а затем правильно поставил корпус и с разворота с правой ноги прошил голкипера Ливаковича. Хорватский страж ворот сыграл не слишком уверенно. 60-й матч для Ромелу за сборную в 93-х матчах. Лучший бомбардир укрепляет свои позиции.

Начали второй тайм команды тоже с доминации хорватов во владении мячом, однако первый момент создал Карраско: вингер хозяев чуть ли не с границ вратарской запустил мяч на самые высокие трибуны.

Следующих криков комментатора пришлось ждать до конца матча. Сначала Торган Азар вышел под острым углом к ​​воротам гостей, но не решился на удар, отдав передачу в (некуда) центр. А через минуту Лукаку словно из пушки выстрелил головой, но на этот раз Ливакович потянул и этот удар и добивание от Ромелу.

Свести матч к ничьей "шашечные" все же имели шанс. На 90+2 минуте Брекало мощно пробил в угол, а Куртуа впервые за весь поединок вступил в игру, парируя удар.

В конце встречи хорваты были очень заряжены. Подкат Врсалько потдвердит это.

Еще интересным аккордом финала матча стал выход на поле Эдена Азара. Вингер мадридского "Реала" появился в футболке "красных дьяволов" впервые с ноября прошлого года.

????| Roberto Martinez: "Little is said about the luck factor in football and so far Hazard has not had it at Real Madrid. We cannot judge him because he has barely played. Before, at Chelsea, he had never been injured."



[@LaVanguardia] pic.twitter.com/2zQ1QOtzy7