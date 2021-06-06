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ТМ. Бельгия - Хорватия 1:0. В расслабленном режиме

Общие новости
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Не слишком выразительная игра от обеих команд

ТМ. Бельгия - Хорватия 1:0. В расслабленном режиме

Твіттер бельгійської збірної/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный товарищеский матч

"Стадион Короля Бодуэна" (Брюссель)

Продолжает Бельгия свою доминацию на домашнем поле - 28-й матч подряд завершился без поражения. Подопечные Роберто Мартинеса выглядели лучше соперника, но это точно не игра одного из лидеров предстоящего континентального первенства.

Первые 20 минут мяч и в целом события на поле контролировали гости, однако обострений от них не было. В середине первого тайма игру к ногам забрали все же бельгийцы, но уже создавая моменты, в отличие от соперника. На 31-й минуте "красные дьяволы" дважды своим языком обожгли каркас ворот "шашечных". Сначала Лукаку своим мощным ударом из-за пределов штрафной попал в левую крестовину, а на добивании первым был Карраско, который попал в перекладину.

До 38 минуты предыдущий двойной момент был единственным в матче, а затем наконец то счет в матче был открыт. Лукаку стоял в штрафной и наблюдал за суетой вокруг него, а затем правильно поставил корпус и с разворота с правой ноги прошил голкипера Ливаковича. Хорватский страж ворот сыграл не слишком уверенно. 60-й матч для Ромелу за сборную в 93-х матчах. Лучший бомбардир укрепляет свои позиции.

Начали второй тайм команды тоже с доминации хорватов во владении мячом, однако первый момент создал Карраско: вингер хозяев чуть ли не с границ вратарской запустил мяч на самые высокие трибуны.

Следующих криков комментатора пришлось ждать до конца матча. Сначала Торган Азар вышел под острым углом к ​​воротам гостей, но не решился на удар, отдав передачу в (некуда) центр. А через минуту Лукаку словно из пушки выстрелил головой, но на этот раз Ливакович потянул и этот удар и добивание от Ромелу.

Свести матч к ничьей "шашечные" все же имели шанс. На 90+2 минуте Брекало мощно пробил в угол, а Куртуа впервые за весь поединок вступил в игру, парируя удар.

В конце встречи хорваты были очень заряжены. Подкат Врсалько потдвердит это.

Еще интересным аккордом финала матча стал выход на поле Эдена Азара. Вингер мадридского "Реала" появился в футболке "красных дьяволов" впервые с ноября прошлого года.

Также впервые за долгое время на трибунах бельгийскую сборную поддерживали фанаты. 50 солнечных детей стали на 90 минут красными диявольчиками.

Если игра подопечных Мартинеса во втором тайме еще исправилась, то Хорватия с таким "мастерством" далеко на Евро-2020 не зайдет. Впереди квартет D с Англией, Чехией и Шотландией - не самая сильная группа, но одна ничья в последних двух матчах против Армении и Бельгии должны заставить задуматься Златко Далича. А вот "красные дьяволы" должны собраться, потому что мастерство есть, а организованности и командной игры пока нет.

Бельгия - Хорватия 1:0

Гол: Лукаку 38

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Денаер, Вертонген (Вермален 46) - Кастань, Тилеманс, Дендонкер (Эден Азар 81), Шадли (Торган Азар 71) - Мертнес (Ванакен 68), Лукаку, Карраско (Доку 81)

Хорватия: Ливакович - Врсалько, Вида, Чалета-Царь, Баришич (Гвардиол 46) - Брозович - Модрич (Пашалич 61), Ковачич (Влашич 62) - Ребич (Крамарич 62), Петкович (Брекало 70), Перишич (Оршич 80)

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В статье: Бельгия Национальная сборная Хорватии
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