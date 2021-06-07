Изучаем соперника. Нидерланды - Грузия 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор товарищеского матча Нидерланды - Грузия, 6 июня 2021
Getty Images / Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча соперника сборной Украины на Евро-2020 сборной Нидерландов со сборной Грузии. Разница в классе оказалась весьма ощутимой - оранжевые трижды забили и не имели особых проблем. У Депая гол + пас. Напомним, что Украина сыграет с Нидерландами 13 июня.
Товарищеский матч
Нидерланды - Грузия 3:0
Голы: Деппа 10 пен., Вегхорст 55, Гравенберх 76
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