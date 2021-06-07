Изучаем соперника. Нидерланды - Грузия 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча соперника сборной Украины на Евро-2020 сборной Нидерландов со сборной Грузии. Разница в классе оказалась весьма ощутимой - оранжевые трижды забили и не имели особых проблем. У Депая гол + пас. Напомним, что Украина сыграет с Нидерландами 13 июня.

Товарищеский матч

Нидерланды - Грузия 3:0

Голы: Деппа 10 пен., Вегхорст 55, Гравенберх 76