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Изучаем соперника. Нидерланды - Грузия 3:0. Видео голов и обзор матча

Общие новости
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Смотреть видео обзор товарищеского матча Нидерланды - Грузия, 6 июня 2021

Изучаем соперника. Нидерланды - Грузия 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор товарищеского матча соперника сборной Украины на Евро-2020 сборной Нидерландов со сборной Грузии. Разница в классе оказалась весьма ощутимой - оранжевые трижды забили и не имели особых проблем. У Депая гол + пас. Напомним, что Украина сыграет с Нидерландами 13 июня.

Товарищеский матч
Нидерланды - Грузия 3:0
Голы: Деппа 10 пен., Вегхорст 55, Гравенберх 76

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В статье: Нидерланды Грузия товарищеские матчи
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