Объединенный чемпионат по-гречески, или Как черные полковники Кипр присоединяли

Почти у каждого болельщика на Кипре есть две любимые команды: одна из местных, а другая - греческая. И причина не только в этническом родстве.

Много десятилетий кипрский футбол был вещью в себе. Лишь в 2008 году островитянам удалось показать зубы, когда "Анортосис" Темури Кецбая выбил "Олимпиакос" Эрнесто Вальверде на пути в группу Лиги чемпионов.

С тех пор показатели Кипра лишь росли, и сейчас островное государство опережает Грецию в рейтинге УЕФА сразу на пять позиций. Немыслимая картина для ХХ века.

Пятьдесят лет назад на Кипре футбол играли сплошь любители, а государство сотрясали этнические конфликты. Запах революции стоял в воздухе, и она таки полыхнула, навсегда разделив некогда единый остров.

А началось все с объединенного чемпионата по футболу…

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Эта "гениальная" идея принадлежала Черным полковникам.

Так назвала себя группа греческих офицеров, которые в 1967 году за одну ночь свергли законно избранную власть и устроили жесткую диктатуру правого толка. Никаких выборов, никаких гражданских свобод, зато цензура и репрессии в неограниченном количестве - примерно так.

Что вы хотите, если своих оппонентов - старый политический класс - Черные полковники первым делом собрали в Афинах на ипподроме, где самых опасных, не отходя от кассы, и расстреляли?

Также эти деятели, как и полагается правым, культивировали идеи "великой Греции", вставания с колен и прочей галиматьи, которая по сей день прекрасно продается в некоторых (не будем показывать пальцем) странах.

Кипр в системе ценностей ультраправых занимал особое место. По состоянию на 1960 год почти 80% населения острова составляли этнические греки, и идеи "воссоединения" Кипра с Элладой (так называемого Энозиса) витали в воздухе. Другое дело, что никто не знал, как быть с 20% турок, оставшихся на острове со времен владычества Османской империи? Ну не расстрелять же их, правда?

Именно из-за турецкого меньшинства Великобритания в 1960 году предоставила Кипру независимость с условием, что тот будет суверенным государством, а не частью Греции. Это было умно, но Черные полковники посчитали, что они еще умнее.

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Объединенный чемпионат Греции и Кипра как способ интеграции острова предложил Константинос Асланидис, бывший у Полковников главным по спорту.

Согласно плану, кипрский чемпионат входил в греческий как параллельный дивизион одной из низших лиг, а его чемпион получал место в греческой Суперлиге. В этом не было никакого спортивного смысла - только чистая политика.

Подполковник Асланидис даже не догадывался, как слабы кипрские команды. В первом же сезоне-1967/68 "Олимпиакос" (Никосия) занял предпоследнее, 17-е место и вылетел из греческой элиты. Через год его судьбу повторил "Лимассол", только он выступил еще хуже - пришел к финишу 18-м, победив два раза 34 турах.

На фоне греков кипрские чемпионы выглядели убого, но объединенные чемпионаты и не создаются ради спорта. Можно подумать, Газзаева интересовало будущее "Волыни" и "Карпат", ага.

Все делалось для пропаганды, и она шла полным ходом. В ее рамках в 1969 году Полковники замутили еще один турнир: "Кубок дружбы между матерью Грецией и дочерью Кипр". В нем по регламенту встречались обладатели кубков двух стран и, конечно, греки и здесь побеждали. Параллельно Кипр наводняли агентами, боевиками и просто фанатиками - работа велась по всем направлениям.

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Ну а кипрские чемпионы продолжали позориться, как иначе? "Олимпиакос", ЕПА Ларнака и "Омония" занимали последние места, а "Омония" еще и установила антирекорд турнира, выиграв один матч из 34 в сезоне-1972/73.

Смотреть на это было тяжело. И в футболе, и в других отраслях диктатура заходила в тупик. США и другие страны НАТО открыто ее не атаковали, придерживаясь доктрины Трумэна, а вот внутри страны пошли забастовки, стачки, подняла голову оппозиция. Лидер хунты Георгиос Пападопулос задумался о передаче власти, но верх взяло радикальное крыло во главе с Димитриосом Иоаннидисом. Для Кипра эта новость прозвучала как приговор.

15 июля 1974-го боевики Иоаннидиса устроили переворот на острове, сместив нелояльного архиепископа Макариоса, только вместо Энозиса получили 30 тысяч турецких войск на побережье. Какая неожиданность! (на самом деле нет).

Это была даже не война, а просто взбучка. Греки за пару недель слили 37% острова, в том числе и часть столицы. Уже полвека на тех территориях расположен Северный Кипр - непризнанное государство, созданное Турцией и держащееся на ее штыках. Грекам туда хода нет.

Тот же "Анортосис" лишь формально представляет оккупированную Фамагусту, а по факту играет в Ларнаке. Известен на весь мир и городок Ана, все жители которого сбежали на юг, перетащив с собой и свой клуб "Этникос".

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И знаете, что самое смешное? Именно в 1974 году в Суперлигу зашел первый достойный кипрский клуб: АПОЭЛ из Никосии выиграл 11 матчей и финишировал на комфортной 13-й строчке.

Уже в следующий чемпионат Греции АПОЭЛ даже не взяли. Его президент Михалакис Живанарис настаивал, что "киприоты в Суперлиге - последняя нить, связывающая две страны", но к тому времени Черные полковники сидели на скамье подсудимых, а демократы примерять роль "собирателей земель" не желали.

Кипрская авантюра переживалась греками тяжело. Зачинщики во главе с Иоаннидисом получили пожизненные сроки; армия была распущена и вновь набрана лишь через шесть лет; на восстановление ВВП ушли годы. Не сказать, чтобы много выиграла и "победительница" Турция: только за 2013-15 годы в Северный Кипр пришлось вкинуть 30 млрд лир, иначе он бы задохнулся.

И лишь каноничный Кипр из той истории вышел сильнее. Пусть его урезали в границах, но этап "объебола" был преодолен, тоска по "матери Греции" забыта, и в дальнейшем страна нашла свой уникальный курортно-офшорный путь к процветанию. Не зря же отмечено: настоящие победы - это победы мира, а не войны.