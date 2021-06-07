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Спарринг Сенегала был прерван из-за отключения электричества – Мане раскритиковал организаторов

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Спарринг Сенегала был прерван из-за отключения электричества – Мане раскритиковал организаторов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Ливерпуля" и национальной сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал организацию товарищеского матча с Замбией (3:1). Поединок проходил в сенегальском городе Тиес и был прерван из-за отключения электричества. Мане записал в свой актив гол и результативную передачу.

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"Я считаю, что сенегальский народ заслуживает большего. То, что произошло, очень печально. Топ-футболистам непросто возвращаться в игру после получасовой паузы. Такое не должно происходить в футбольной стране".

"Думаю, нужно работать лучше над организацией. Отмечу, что поле также было в катастрофическом состоянии".

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В статье: Сенегал Замбия Садио Мане
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Источник:
dakaractu.com

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