Спарринг Сенегала был прерван из-за отключения электричества – Мане раскритиковал организаторов
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Форвард "Ливерпуля" и национальной сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал организацию товарищеского матча с Замбией (3:1). Поединок проходил в сенегальском городе Тиес и был прерван из-за отключения электричества. Мане записал в свой актив гол и результативную передачу.
"Я считаю, что сенегальский народ заслуживает большего. То, что произошло, очень печально. Топ-футболистам непросто возвращаться в игру после получасовой паузы. Такое не должно происходить в футбольной стране".
"Думаю, нужно работать лучше над организацией. Отмечу, что поле также было в катастрофическом состоянии".
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