Министерство из Швейцарии вступилось за Европейскую Суперлигу

Швейцарское министерство юстиции вступилось за три клуба, которые остались в Европейской Суперлиге - испанские "Реал" и "Барселону", а также итальянский "Ювентус".

Ведомство предостерег ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы. По этому поводу направлено официальное сообщение, сообщает Cadena SER.

Накануне было открыто дисциплинарное дело в отношении этих клубов. В УЕФА не отрицали, что существует вероятность их исключения из еврокубков.