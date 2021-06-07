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Министерство из Швейцарии вступилось за Европейскую Суперлигу

Общие новости
(2 голосов)

Та страна, из-за которой "сине-желтые" понизились в классе в Лиге наций

Министерство из Швейцарии вступилось за Европейскую Суперлигу

The Super League Site

Новина українською

Швейцарское министерство юстиции вступилось за три клуба, которые остались в Европейской Суперлиге - испанские "Реал" и "Барселону", а также итальянский "Ювентус".

Ведомство предостерег ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы. По этому поводу направлено официальное сообщение, сообщает Cadena SER.

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Накануне было открыто дисциплинарное дело в отношении этих клубов. В УЕФА не отрицали, что существует вероятность их исключения из еврокубков.

При запуске проекта суд Мадрида 20 апреля вынес предварительное решение, запрещающее УЕФА и ФИФА останавливать Суперлигу.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) ФИФА Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
08.06.2021 в 00:40
Очень бросается в глаза на сколько спокойно себя ведут президенты Реала, Барсы и Ювентуса и какие истерички уефа с фифой. Наверное закончится всё тем, что обе фифы ещё должны будут Суперлиге. PS. Фууу позорникам АПЛовцам, сбежавшим при первом же разговоре о санкциях
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novotrust@i.ua (Львів)
08.06.2021 в 00:16
Нейтралы объективно оценивают коррумпированные футбольные власти УЕФА и ФИФА
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