Министерство из Швейцарии вступилось за Европейскую Суперлигу
Та страна, из-за которой "сине-желтые" понизились в классе в Лиге наций
The Super League Site
Швейцарское министерство юстиции вступилось за три клуба, которые остались в Европейской Суперлиге - испанские "Реал" и "Барселону", а также итальянский "Ювентус".
Ведомство предостерег ФИФА и УЕФА от наложения санкций на эти клубы. По этому поводу направлено официальное сообщение, сообщает Cadena SER.
Накануне было открыто дисциплинарное дело в отношении этих клубов. В УЕФА не отрицали, что существует вероятность их исключения из еврокубков.
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