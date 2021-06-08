Das ist fantastisch. Германия – Латвия 7:1. Обзор товарищеского матча и видео голов

Сборная Германии в товарищеском матче разбила главную команду Латвии. Вчера в Дюссельдорфе зажигали Робин Гозенс (первый гол), Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане. Отметим, что Роберт Озолс отправил снаряд в свои ворота после соло Кая Хавертца, за гостей забил Алексей Савельев, а Мюллер провел первый гол после возвращения в Бундестим, то есть, забил за сборную впервые за 3 года.

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Смотрите видеообзор товарищеского матча между Германией и Латвией.

Дюссельдорф. "Меркур Шпиль-Арена".

Германия – Латвия 7:1

Голы: Гозенс (19), Гюндоган (21), Мюллер (27), Озолс (39), Гнабри (45), Вернер (50), Сане (76) – Савельев (75)