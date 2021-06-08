В девятый раз за карьеру: Лука Модрич – игрок года в Хорватии
Хавбек "меренг" как хорошее вино – с годами только лучше
HNS
Футбольная ассоциация Хорватии на ежегодной церемонии награждения игроков объявила полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича лучшим футболистом года в стране. 35-летний ветеран стал обладателем приза в 9-й раз в своей профессиональной карьере.
В 2018 году Модрич стал первым хорватским игроком, который получил приз лучшему футболисту года в Европе, а также награды The Best FIFA Men’s Player и Золотой мяч. В 2019-м Лука стал первым хорватским футболистом, получившим награду Golden Foot. В конце мая он продлил контракт с мадридским "Реалом" еще на год.
Лучшим футболистом чемпионата Хорватии был признан нападающий загребского "Динамо" Бруно Петкович. Его одноклубник Доминик Ливакович получил награду лучшему голкиперу. Приз самому яркому молодому игроку забрал защитник загребского клуба Йошко Гвардиол.
???? Trofej Nogometaš 2021.— HNS (@HNS_CFF) June 7, 2021
???? L. Modrić: ???? igrač Hrvatske
???? D. Livaković: ???? vratar Hrvatske
???? B. Petković: ???? igrač @1hnl
???? J. Gvardiol: ???? mladi igrač @1hnl
➕ Livaković, Škorić, Gvardiol, Ivanušec, Majer, Oršić, Petković u ???? momčadi @1hnl#BudiPonosan #Vatreni???? pic.twitter.com/kNOLxfL6hg
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