Мбаппе, подвинься. Талант Манчестер Сити возглавил рейтинг самых дорогих игроков по версии CIES
Любимчик Гвардиолы наверху
Getty Images / Global Images Ukraine
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory на своем сайте презентовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов ведущих европейских лиг. Новый лидер зачета – хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден (190,2 миллиона евро).
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Вместе с ним в тройке расположились соседи из "МЮ" – Мейсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.
На четвертой строчке – нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Отметим, что форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки (12-я позиция).
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Источник:CIES
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
08.06.2021 в 14:02
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sergio07 (Запоріжжя)
08.06.2021 в 14:32
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