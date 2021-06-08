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Мбаппе, подвинься. Талант Манчестер Сити возглавил рейтинг самых дорогих игроков по версии CIES

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(2 голосов)

Любимчик Гвардиолы наверху

Мбаппе, подвинься. Талант Манчестер Сити возглавил рейтинг самых дорогих игроков по версии CIES

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory на своем сайте презентовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов ведущих европейских лиг. Новый лидер зачета – хавбек "Манчестер Сити" Фил Фоден (190,2 миллиона евро).

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Вместе с ним в тройке расположились соседи из "МЮ" – Мейсон Гринвуд и Маркус Рашфорд.

На четвертой строчке – нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Отметим, что форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе выпал за пределы первой десятки (12-я позиция).

Мбаппе, подвинься. Талант Манчестер Сити возглавил рейтинг самых дорогих игроков по версии CIES - изображение 1

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В статье: CIES Бруну Фернандеш Маркус Рашфорд Френки де Йонг Мейсон Маунт Фил Фоден Альфонсо Дэвис Жоау Феликс Мейсон Гринвуд Эрлинг Холанд Педри
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Источник:
CIES

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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
08.06.2021 в 14:02
Фетиш в десятке а мбаппе нет? Все понятно. Фил фоден дороже Холланда? Ясно понятно.
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+2
0
sergio07 (Запоріжжя)
08.06.2021 в 14:32
Згоден. Тут купа невідповідностей
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0
0


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