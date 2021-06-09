УЕФА объяснил приостановление рассмотрения по трем клубам-мятежникам из Европейской Суперлиги

УЕФА опубликовал заявление в связи с прекращением рассмотрения по поводу испанских "Барселоны" и "Реала", а также итальянского "Ювентуса" в части создания Суперлиги Европы.

УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимой Апелляционной инстанцией УЕФА решение о временном приостановлении дисциплинарного дела, открытого в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала", о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги. УЕФА информирует, что решение о временном приостановлении дела было принято Апелляционной инстанцией УЕФА после формального сообщения от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов. Это сообщение касается судебного иска от 20 апреля 2021, поданного юридическим лицом "European Super League Company SL" в Мадридский суд №17. Решение независимой Апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности Судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой Суперлиги.

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