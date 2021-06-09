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УЕФА объяснил приостановление рассмотрения по трем клубам-мятежникам из Европейской Суперлиги

Общие новости
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"Процедурные моменты"

УЕФА объяснил приостановление рассмотрения по трем клубам-мятежникам из Европейской Суперлиги

Фото: УЄФА

Новина українською

УЕФА опубликовал заявление в связи с прекращением рассмотрения по поводу испанских "Барселоны" и "Реала", а также итальянского "Ювентуса" в части создания Суперлиги Европы.

УЕФА принимает к сведению принятое сегодня независимой Апелляционной инстанцией УЕФА решение о временном приостановлении дисциплинарного дела, открытого в отношении "Барселоны", "Ювентуса" и "Реала", о возможном нарушении правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой Суперлиги.

УЕФА информирует, что решение о временном приостановлении дела было принято Апелляционной инстанцией УЕФА после формального сообщения от 2 июня 2021 года от компетентных швейцарских органов. Это сообщение касается судебного иска от 20 апреля 2021, поданного юридическим лицом "European Super League Company SL" в Мадридский суд №17. Решение независимой Апелляционной инстанции УЕФА было принято безотносительно правомерности Судебного приказа в Швейцарии. Упомянутые три клуба пытались защитить себя от возможных дисциплинарных санкций, относящихся к проекту так называемой Суперлиги.

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УЕФА понимает, почему дело необходимо приостановить, но сохраняет уверенность в своей позиции и продолжит защищать ее всеми возможными способами.

Легитимность дисциплинарных процедур в спорте с правом обжалования в Спортивном арбитражном суде давно признана необходимой для одинакового правосудия в спорте. Европейский суд по правам человека, суды ЕС и Федеральный суд Швейцарии неоднократно поддерживали позицию, что дисциплинарные / арбитражные правила оправданы законными интересами, связанными со спецификой спорта. Таким образом, УЕФА действовал в соответствии не только со своими уставом и регламентом, но и в соответствии с законодательством ЕС, Европейской конвенции по правам человека и законодательством Швейцарии, когда начал независимое расследование поведения клубов, связанных с проектом так называемой Суперлиги.

УЕФА сделает все необходимые шаги в строгом соответствии с национальным законодательством и законодательством ЕС, чтобы Апелляционная инстанция УЕФА имела возможность восстановить данное дисциплинарное расследование как можно скорее, - говорится в заявлении главного европейского футбольного органа.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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