Педриньо в Шахтёре, УЕФА остановил дело против участников Суперлиги, Бензема готов к Евро. Главные новости за 9 июня

UA-Футбол составил для вас список главных новостей за среду, 9 июня.

"Шахтёр" подписал вингера "Бенфики" Педриньо Делмино. За 23-летнего бразильца "горняки" заплатили 18 миллионов евро, что стало вторым самым дорогим трансфером в истории украинского клуба после покупки Бернарда за 25 млн. Уже в ближайшее время Педриньо прибудет в Киев, где пройдёт медосмотр и подпишет контракт на 5 лет. В прошлом сезоне Педриньо отыграл за "Бенфику" 31 матч в чемпионате Португалии, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

УЕФА приостановил дисциплинарный процесс против трех клубов, которые до сих пор не вышли из Суперлиги – "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны". Само дело было открыто в конце мая. При этом, клубы Суперлиги подали в Суд Европейского союза иск к УЕФА и ФИФА, в котором обвинили две организации в нарушении закона ЕС о конкуренции. Кажется, сторонам удалось уладить конфликт, и УЕФА перестал угрожать отступникам исключением из ЛЧ. В любом случае дело не закрыто, а приостановлено, поэтому трём гигантам европейского футбола лучше не рыпаться.

Карим Бензема сможет помочь сборной Франции в ее дебютном матче на Евро-2020 против Германии 15 июня. Бензема получил травму во последнем спарринге с Болгарией (3:0), из-за чего его пришлось поменять по ходу первого тайма. Как сообщает L’Equipe, обследование 33-летнего бомбардира не выявило у него серьезного повреждения. Карим будет оставаться под присмотром врачей еще 48-72 часа, после чего вернется в общую группу. Напомним, Бензема получил свой первый вызов в сборную за 5 лет.

Ещё один ключевой защитник сборной Нидерландов Матейс Де Лигт может не сыграть в матче против Украины на Евро. Вслед за Вирджилом ван Дейком, пропускающим европейское первенство из-за травмы, вылетел и Де Лигт. Защитник в субботу получил повреждение паха, однако уже вернулся к тренировкам. Футболист два дня тренировался с командой, однако в щадящем режиме – так, центрбек не учувствовал в двухсторонке. Медицинский персонал сборной пытается подготовить футболиста к 13 июня, однако говорить о том, что Де Лигт сыграет с Украиной преждевременно.

"Челси" и ПСЖ устроили охоту на вингбека "Интера" Ашрафа Хакими, пользуясь финансовыми трудностями миланского клуба. Ранее французский гранд сделал предложение по марокканскому в размере 60 миллионов евро, которое тут же повторили победители последней Лиги Чемпионов. "Интеру" нужно выручить 80 млн с продаж для покрытия долгов в это трансферное окно, так что продажа Хакими выглядит неизбежной. Пока неясно, куда он отправится, но в пользу "Челси" говорят Эмерсон и Кристенсен, которых "Интер" надеется включить в сделку в качестве части компенсации, а также наличие соотечественника Хакима Зиеша. В минувшем сезоне Серии А 22-летний Хакими отметился 7 голами и 8 ассистами.