"Прошу мяч, а он до меня не доходит". Мбаппе разозлился из-за претензий Жиру к игрокам сборной Франции

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе недоволен высказываниями своего партнера по "триколор" Оливье Жиру. После спарринга с Болгарией (3:0), в котором форвард "Челси" оформил дубль, Оливье сказал:

По информации L’Équipe, Мбаппе принял претензии на свой счет. Он даже планировал организовать специальную пресс-конференцию по этому поводу, но пока передумал.

Kylian Mbappé was angry on Tuesday night following Olivier Giroud's comments that certain individuals weren't passing to him frequently enough - he felt so attacked & so angry, that he wanted to appear in a press conference to make a statement, according to L'Équipe.