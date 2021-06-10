Самый дорогой из Барселоны - де Йонг. Transfermarkt обновил рейтинг наиболее ценных игроков
Француз, норвежец и два англичанина
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Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt.
Трансферная стоимость француза оценивается в 160 млн евро.
На второе место вышел форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, он прибавил в цене 20 млн евро (130 млн). Замыкает тройку нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн (120 млн).
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси (17-22-е места) оценен в 80 млн евро, а нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (95-115-е места) - в 45 млн.
- 1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 160 млн евро
- 2. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) - 130
- 3. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 120
- 4-8. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 100
- 4-8. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 100
- 4-8. Ромелу Лукаку ("Интер") - 100
- 4-8. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 100
- 4-8. Неймар ("ПСЖ") - 100
- 9-13. Фрэнки де Йонг ("Барселона") - 90
- 9-13. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 90
- 9-13. Йозуа Киммо ("Бавария") - 90
- 9-13. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 90
- 9-13. Ян Облак ("Атлетико") - 90
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