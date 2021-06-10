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Европарламент хочет лишить Беларусь представительства во всех международных соревнованиях

Общие новости
(1 голосов)

На очереди - решение Совета ЕС

Европарламент хочет лишить Беларусь представительства во всех международных соревнованиях

Укрінформ/автор невідомий

Новина українською

Европарламент призывает Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси. Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Евродепутаты выступили за исключение Беларуси из международных спортивных организаций, в частности Международного олимпийского комитета, и прекращении участия национальных команд страны в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, в том числе в Олимпийских играх в Токио, а также международных турнирах и мероприятиях.

Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.

Ранее в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Он летел самолетом авиакомпании Ryanair рейсом Афины - Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича тут же задержали.

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В статье: Беларусь еврокубки
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Комментарии (14)
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viajador (то є Кошмари City)
10.06.2021 в 22:24
Бачте, а рашку не виключають. То, мо', й братів-білорусів не тра. Малоросам какая разніца.
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+2
-1
magnum power (БОМЖ)
10.06.2021 в 22:02
політика поза спортом - казали вони)). а країна-агресор проводить євро.
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 22:00
Тем самым подчеркнув свою продажность за газ России...
Ответить
+2
-1
djeff2015 (Запорожье)
10.06.2021 в 21:50
а рашу слабо??? аннексия, оккупация, терроризм международный, допинг...... этого мало европарламенту??? очко жим-жим....
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+8
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 22:32
+політичні вбивства та світовий наркотрафік через дипломатів !
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+1
0
5ata4ok (Харьков)
10.06.2021 в 21:41
))) а по Саудовской Аравии, Китаю какие нибудь заявления и требования будут?
Ответить
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.06.2021 в 21:39
Европейская Серверная Корея...а ещё недавно народ вопил, что дайте нам батьку, порядок наведёт. Странный у нас народ.
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+5
-5
Ramses-ua (Запорожье)
10.06.2021 в 21:33
Підтримую,а московію не потрібно так?а чому?- анексія,війна,грубе порушення міжнародного права,підтримка террорістичних організацій, отруєння опонентів в країнах єс,збиття боінга ,ні? Це капець)).Пора валити на Марс
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+6
0
5ata4ok (Харьков)
10.06.2021 в 21:46
мне интересно, если бы, предположим, самолет с условным Гиркиным (Стрелковым) летел над Украиной, и наше государство также посадило бы самолет и его арестовало- вы бы тоже поддерживали санкции против Украины тогда (если бы Европарламент их ввел, что было бы логично)???
Ответить
+5
-5
Ramses-ua (Запорожье)
10.06.2021 в 22:02
Условные гиркины являются ,,разрушителями" западного мира,не думаю что были бы санкции Украине
+2
-2
Lithium (Киев)
10.06.2021 в 21:53
Посадить самолёт, арестовать пассажира этого самолёта (гражданина Белоруссии) - Северная Корея, вон из всех спортивных соревнований. Анексировать территорию другого государства, развязать войну с другим государством, организовывать убийства на территориях других государств, сбить пассажирский самолёт над территорией другого государства - высказать озабоченность...
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 22:15
Да да, такие озабоченные этим, что предоставили Питер для Евро.
+3
-1
5ata4ok (Харьков)
10.06.2021 в 22:05
так санкции же ввели именно за посаженный самолет... и что такое "разрушитель западного мира"? если он конкретно отношение к Украине имеет...
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+1
0
Ramses-ua (Запорожье)
10.06.2021 в 22:19
Вы серьезно или пытаетесь тролить.Представитель рюського мира?
+1
-1


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