Европарламент хочет лишить Беларусь представительства во всех международных соревнованиях
На очереди - решение Совета ЕС
Укрінформ/автор невідомий
Европарламент призывает Совет Евросоюза ввести новые санкции против Беларуси. Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Евродепутаты выступили за исключение Беларуси из международных спортивных организаций, в частности Международного олимпийского комитета, и прекращении участия национальных команд страны в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, в том числе в Олимпийских играх в Токио, а также международных турнирах и мероприятиях.
Документ носит рекомендательный характер и не является обязательным к исполнению.
Ранее в Беларуси был задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич. Он летел самолетом авиакомпании Ryanair рейсом Афины - Вильнюс. Воздушное судно экстренно приземлилось в Минске из-за сообщения о минировании. После посадки Протасевича тут же задержали.
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