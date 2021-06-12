Тамм vs Дубра. УПЛ-батл в финале Балтийского кубка. Эстония - Латвия 2:1. Обзор матча, видео голов

Балтийские сборные в свободное от национальных лиг и еврокубков время разыграли между собой традиционный кубок.

Победителем стала сборная Эстонии, а героем матча - 22-летний центральный полузащитник Маттиас Кяйт, который был в молодежной команде английского "Фулхэма", а теперь выступает в чемпионате Словении за команду "Домжале".

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Участие в поединке в составе обеих команд принимали футболисты из Украинской Премьер-лиги. Так в составе Латвии в основе вышел футболист "Александрии" Каспарс Дубра, а на замену - Андрейс Цыганикс (луганская "Заря").

С другой стороны у Эстонии играл Йоонас Тамм, который только перешел из "Десны" в "Ворсклу". А в запасе был экс-игрок "Карпат" Сергей Зенев.

Балтийский кубок

10.06.2021

Город Таллинн, Лиллекула Арена (А Ле Кок Арена)

Эстония - Латвия 2:1

Голы: Кяйт (5, 40) - Икаунекс (84, пенальти)

Видеообзор матча