Тамм vs Дубра. УПЛ-батл в финале Балтийского кубка. Эстония - Латвия 2:1. Обзор матча, видео голов
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Балтийские сборные в свободное от национальных лиг и еврокубков время разыграли между собой традиционный кубок.
Победителем стала сборная Эстонии, а героем матча - 22-летний центральный полузащитник Маттиас Кяйт, который был в молодежной команде английского "Фулхэма", а теперь выступает в чемпионате Словении за команду "Домжале".
Участие в поединке в составе обеих команд принимали футболисты из Украинской Премьер-лиги. Так в составе Латвии в основе вышел футболист "Александрии" Каспарс Дубра, а на замену - Андрейс Цыганикс (луганская "Заря").
С другой стороны у Эстонии играл Йоонас Тамм, который только перешел из "Десны" в "Ворсклу". А в запасе был экс-игрок "Карпат" Сергей Зенев.
Балтийский кубок
10.06.2021
Город Таллинн, Лиллекула Арена (А Ле Кок Арена)
Эстония - Латвия 2:1
Голы: Кяйт (5, 40) - Икаунекс (84, пенальти)
Видеообзор матча
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