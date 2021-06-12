Вернер: Бензема, Левандовский и Роналду - лучшие форварды мира

Нападающий национальной сборной Германии и лондонского "Челси" Тимо Вернер поделился мыслями насчет форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.

"Бензема – одна из лучших "девяток" мира. Трио Бензема-Гризманн-Мбаппе, если, конечно, французы будут играть так, невероятно опасно. Это игроки мирового уровня.

Конечно, у такого форварда, как Бензема, можно многому научиться. Не только потому, что он многого добился, но и потому, что он мастер своего дела. Он чудесно работает с мячом, у него отличный дриблинг, он здорово перемещается и завершает атаки.

Думаю, он похож на Роберто Фирмино из "Ливерпуля" в плане игры. Низко получает мяч, отдает передачи и при этом быстро работает в штрафной соперника. Вместе с Робертом Левандовским и Криштиану Роналду Бензема входит в тройку лучших центрфорвардов мира, на мой взгляд", – рассказал Вернер.