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Соучек сказал, что становиться на колено перед матчами - это абсурд, а потом извинился

Общие новости
(1 голосов)

Каждый имеет право на свое мнение?

Соучек сказал, что становиться на колено перед матчами - это абсурд, а потом извинился

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек высказался на счет 10-матчевой дисквалификации его соотечественника Ондржея Куделя за якобы расистские высказывания в адрес Глена Камари:

"В "Вест Хэме" все спрашивают меня об этом, почему он сказал это (Кудела якобы назвал Камару "долбаный обезьяной"- прим.). И я все время защищал Ондржея. Я верю, что он не сказал ничего расистского, никто ничего не доказал.

Однако многие в Великобритании осудили Куделу, и он получил от УЕФА суровую дисквалификацию на 10 матчей. Это абсурд. Я очень хорошо его знаю и не могу представить, чтобы он сказал что-то расистское.

Каждый день я вижу, насколько чувствительны британцы к вопросу расизма. Две культуры столкнулись, потому что мы, чехи, мыслим немного иначе. Конечно, британцы хотят бороться с расизмом, это правильно, но иногда они доходят до таких крайностей, что это становится контрпродуктивно.

Мне трудно это понять. Я убежден, что если британцы ищут расизм во всем, то они никогда не смогут полностью от него избавиться. Наоборот, они вредят себе.

Моя маленькая дочь ходит в ясли в Англии, и когда она идет рисовать что-то на доске, она не может сказать, что доска белая или черная - это могут истолковать как расизм. Становится страшно что-то сказать, чтобы не обидеть и не оговорить кого-то. И я считаю, что это неправильно", - передает слова полузащитника iDNES.

Позже Соучек в своем Twitter выставил пост с объяснениями своих слов:

"Мои высказывания в недавнем интервью, которое я дал в Чехии, не соответствуют тому, что я имел в виду. Они были вырваны из контекста и неправильно поняты.

Я против расизма в любой форме и горжусь тем, что являюсь частью инклюзивного и поддерживает разнообразие спорта", - написал Томаш.

Напомним, что 34-летний Кудела был дисквалифицирован на 10 матчей за расистские высказывания в сторону Камары в матче Лиги Европы между "Рейнджерсом" и "Славией".

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Славия (Прага) Томаш Соучек Глен Камара Ондржей Кудела
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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
13.06.2021 в 12:01
Я извиняюсь, за то, что не извинился :)
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2.dc (Николаев)
13.06.2021 в 11:46
Массаракш какой-то ... человек говорит правильные слова, а потом вынужден за них же и извиняться ... как это можно назвать ... "мир на изнанку", только так и можно. Какие-то паталогические странности, каким-то немыслимым образом переходящие в откровенный бред ... (((
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