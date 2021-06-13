Соучек сказал, что становиться на колено перед матчами - это абсурд, а потом извинился

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек высказался на счет 10-матчевой дисквалификации его соотечественника Ондржея Куделя за якобы расистские высказывания в адрес Глена Камари:

"В "Вест Хэме" все спрашивают меня об этом, почему он сказал это (Кудела якобы назвал Камару "долбаный обезьяной"- прим.). И я все время защищал Ондржея. Я верю, что он не сказал ничего расистского, никто ничего не доказал.

Однако многие в Великобритании осудили Куделу, и он получил от УЕФА суровую дисквалификацию на 10 матчей. Это абсурд. Я очень хорошо его знаю и не могу представить, чтобы он сказал что-то расистское.

Каждый день я вижу, насколько чувствительны британцы к вопросу расизма. Две культуры столкнулись, потому что мы, чехи, мыслим немного иначе. Конечно, британцы хотят бороться с расизмом, это правильно, но иногда они доходят до таких крайностей, что это становится контрпродуктивно.

Мне трудно это понять. Я убежден, что если британцы ищут расизм во всем, то они никогда не смогут полностью от него избавиться. Наоборот, они вредят себе.

Моя маленькая дочь ходит в ясли в Англии, и когда она идет рисовать что-то на доске, она не может сказать, что доска белая или черная - это могут истолковать как расизм. Становится страшно что-то сказать, чтобы не обидеть и не оговорить кого-то. И я считаю, что это неправильно", - передает слова полузащитника iDNES.