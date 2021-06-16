Франция переиграла Германию, а Роналду побил два рекорда Евро. Главные новости от 15 июня

Французы победили немцев со счетом 1:0; единственный гол в матче забил в собственные ворота защитник Бундестим Матс Хуммельс, вернувшийся в команду накануне Евро. В целом результат матча справедлив. Французы еще дважды забили с небольших офсайдов и почти ничего не позволили создать немцам, которым сильно не хватало конкретики в чужой штрафной.

Действующие чемпионы Европы играли очень слабо на протяжении 80 минут, но затем все же пробили венгерскую стену и довели счет до крупного - 3:0. Два из трех голов португальцев на счету 36-летнего Криштиану Роналду, который, таким образом, побил сразу два рекорда: стал лучшим бомбардиром Евро (10 мячей) и первым игроком, сыгравшим на 5 Евро в карьере. Легенда!

У "Вереса" нету своего стадиона, а боссы "Металлиста 1925" ранее жаловались на козни "перебежчиков и соседей", которые якобы мешали клубу получить заветный аттестат. Тем не менее, обе истории в итоге разрешились положительно, и лидеры минувшего розыгрыша Первой лиги с июля будут выступать в УПЛ.

Дмитрий выступал в АЕК с 2016 года и провел за афинян 126 матчей, забив 5 мячей. Тем не менее, с годами его эффективность падала из-за травм. Еще год назад АЕК собирался отпустить Чигринского, но тот набрал форму, забил несколько голов и его оставили. Повторить фокус в этом сезоне не вышло. Дмитрию уже 34 года - посмотрим, конец это карьеры, или же он собирается поиграть еще.

Василий Кобин - снова тренер "Миная". Год назад он вывел команду в УПЛ, но там игра у закарпатцев не заладилась, и в прошлом марте Кобина уволили. Это не помогло "Минаю" - он все равно занял последнее место и покинул элиту. Теперь вот тренера вернули - видимо, руководство признало ошибку и теперь надеется, что он еще раз выиграет Первую лигу.

И Булеца, и Алибеков не проходят в состав "Динамо", поэтому Киев и отдал их в годичную аренду. Сергей два последних сезона провел в аренде в "Днепре-1", за который забил 8 голов в 48 матчах. Алибеков же съездил в российскую "Уфу", но там не играл, а только сидел. Это усиление не топовое, но перспективное - Булеце лишь 22 года, а Алибекову - 23.

Юрий Калитвинцев осваивает новые глубины. После неудачи в "Олимпике", откуда его уволили в марте, экс-тренер сборной отправился в Житомир, чтобы бороться за выживание в Первой лиге с "Полесьем". В прошлом сезоне команда в этом преуспела, заняв 11-е место, но боссы клуба все равно уволили Сергея Шищенко. Короче, странное назначение со всех сторон.