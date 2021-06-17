Италия в плей-офф, Рамос покинул Реал, Металлист вернулся. Главные новости за 16 июня

UA-Футбол подготовил для Вас подборку главных новостей за среду, 16 июня.

Сборная Италии стала первым участником плей-офф Евро-2020. Вслед за разгромом Турции (3:0) в первом туре коллектив Роберто Манчини легко справился и с Швейцарией (3:0). Одна из сенсаций турнира Мануэль Локателли из "Сассуоло" оформил дубль, ещё одним мячом под конец встречи отметился Чиро Иммобиле. Таким образом "скуадра адзурра" гарантировала себе выход в следующий этап Евро. А чтобы гарантировать себе первое место Италии достаточно будет сыграть вничью с Уэльсом.

В другом поединке группы Уэльс нанёс очередное поражение Турции (2:0), практически отправив их домой. Главным героем встречи стал Гарет Бэйл. Вингер "Реала" не сумел реализовать пенальти на 60-й минуте встречи, зато отдал по результативной передаче в концовке каждого из таймов – сначала на Аарона Рэмзи, а потом и на Коннора Робертса. Теперь у валлийцев 4 очка в квартете А и отличные шансы на выход со второй строчки.

Легенда "Реала" Серхио Рамос всё же покинет Мадрид, о чём сообщила пресс-служба клуба. 35-летний центрбек не сумел договориться со "сливочными" о новом контракте, а нынешнее соглашение истекает в конце месяца. Всего Серхио выиграл 22 трофея за 16 лет пребывания в королевском клубе, включая 5 титулов чемпиона Испании и 4 трофея Лиги Чемпионов. Рамоса в "Реале" заменит Давид Алаба, который ранее покинул "Баварию" на правах свободного агента.

Ещё одна легенда мирового футбола Джанлуиджи Буффон спустя 20 лет вернулся в родную "Парму" в качестве игрока. Эту информацию подтвердил президент клуба Кайл Джей Краузе. Именно в "Парме" Буффон в свое время начинал заниматься футболом. Это был его первый профессиональный клуб в 1995-2001 годах. Отметим, что в январе Буффону исполнится 44 года.

УАФ позволила харьковскому клубу "Металл" переименоваться в "Металлист". Об этом сообщил экс-президент старого "Металлиста" Александр Ярославский. Ранее клубу позволили вернуть старую символику, а теперь и былое название согласно решению исполкома УАФ. Напомним, исконный "Металлист" существовал с 1925-го по 2016-й год, когда потерял профессиональный статус из-за финансовых задолженностей.

"Шахтёр" близок к оформлению второго трансфера в текущее межсезонье. Вслед за вингером "Бенфики" Педриньо состав "горняков" должен пополнить Лассина Траоре из "Аякса". Голландское издание De Telegraaf пишет, что 20-летний форварда уже вылетел в Киев, где должен пройти медобследование и подписать контракт с новым клубом. Переход оценивается в 8 миллионов евро. На счету Траоре 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду амстердамцев, а таже 5 голов в 14 играх за сборную Буркина-Фасо.