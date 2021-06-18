УЕФА запретил мероприятия под своей эгидой в Беларуси

УЕФА не будет проводить своих мероприятий в Беларуси. Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Все соревнования, запланированные на 2021 в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, в частности, проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.

Лямур также выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения взглядов.

Напомним, что 23 мая власти Беларуси под вымышленным предлогом заставила сесть самолет с Афин в Вильнюс для ареста журналиста Романа Протасевича. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы в стране, которой руководит режим диктатора Лукашенко.

От Беларуси в сезоне 2021/22 в еврокубках будет выступать команда "Шахтер" (Солигорск) украинского тренера Романа Григорчука, а также "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" Брест.