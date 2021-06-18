УЕФА запретил мероприятия под своей эгидой в Беларуси
Команда Григорчука в ЛЧ сыграет дважды на выезде?
Фото: Інстаграм/Максим Марданов
УЕФА не будет проводить своих мероприятий в Беларуси. Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.
Все соревнования, запланированные на 2021 в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, в частности, проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.
Лямур также выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения взглядов.
Напомним, что 23 мая власти Беларуси под вымышленным предлогом заставила сесть самолет с Афин в Вильнюс для ареста журналиста Романа Протасевича. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы в стране, которой руководит режим диктатора Лукашенко.
От Беларуси в сезоне 2021/22 в еврокубках будет выступать команда "Шахтер" (Солигорск) украинского тренера Романа Григорчука, а также "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" Брест.
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