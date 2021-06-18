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УЕФА запретил мероприятия под своей эгидой в Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Команда Григорчука в ЛЧ сыграет дважды на выезде?

УЕФА запретил мероприятия под своей эгидой в Беларуси

Фото: Інстаграм/Максим Марданов

Новина українською

УЕФА не будет проводить своих мероприятий в Беларуси. Об этом Фонду спортивной солидарности в ответ на запросы сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.

Все соревнования, запланированные на 2021 в Беларуси, не состоятся. Под эгидой УЕФА, в частности, проводятся Лига чемпионов и Лига Европы.

Лямур также выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения взглядов.

Напомним, что 23 мая власти Беларуси под вымышленным предлогом заставила сесть самолет с Афин в Вильнюс для ареста журналиста Романа Протасевича. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы в стране, которой руководит режим диктатора Лукашенко.

От Беларуси в сезоне 2021/22 в еврокубках будет выступать команда "Шахтер" (Солигорск) украинского тренера Романа Григорчука, а также "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" Брест.

Читайте такжеСоперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов
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В статье: Лига чемпионов Лига Европы чемпионат Беларуси
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Комментарии (15)
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football_soccer (Украина)
19.06.2021 в 00:20
эта история выглядит примерно так: на улице у тебя тёрки с персонажем твоей комплекции, он тебе втащил, ты ему нет. Ты убежал, нашел первого попавшегося ребенка и втащил ему. И считаешь, что ты красавчик. Вот так и тут. Европейцы, которые только на словах "очень озадачены свободой слова и правами человека" абсолютно ничерта не сделают против усатого диктатора, зато щиманут обычных спортсменов , которые вообще не при делах.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.06.2021 в 23:53
х.уефа!
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
18.06.2021 в 23:47
Просто підтримаю всіх хто нижче написав про подвійні стандарти продажних чиновників
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+5
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
18.06.2021 в 23:51
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
18.06.2021 в 23:42
Только и могут бедных попустить.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 23:32
А пускай они БелАЗы не продают в Европу, будут знать. Ну или сгущёнку...
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+4
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
18.06.2021 в 23:40
Трахтори Бєларусь!
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.06.2021 в 23:28
А на болотах когда запретят? Или газпромовское бабло - индульгенция ?
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+10
0
Yurgensal (Северодонецк)
18.06.2021 в 23:23
Выражаю глубокую озабоченность
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 23:21
В Беларуси газа нет, можна понты колотить.
Ответить
+7
0
rivnenskyi (Рівне)
18.06.2021 в 23:08
рашка - анексує Крим, розпочинає війну на Донбасі, збиває (!!!) пасажирський літак, травить опозицію, травить людей за кордоном, ніякої демократії і виборів. УЄФА і ФІФА - давайте проведемо в рашці ЧС 2018 і будемо підписувати з ними спонсорські контракти! Білорусь - саджає літак. УЄФА - ніякого футболу в Білорусі!!! Коротше, УЄФА-мафія.
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+15
0
rivnenskyi (Рівне)
18.06.2021 в 23:10
І не тільки ЧС18 а ще й нинішнє ЄВРО там проводять. P.S. Не підтримую вусатого таргана, просто наводжу факти продажності уєфа.
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+12
0
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Zapp Brannigan (Київ)
18.06.2021 в 23:14
Ну газова компанія вусатого ж не є спонсором УЄФА...
+8
0
avatar
dimonxman again (London)
18.06.2021 в 23:59
И не просто проводят, а еще и забирают у Ирландии и отдают москалям! Можно подумать больше стадионов не было, кроме питерского...
+3
0
sergei2020 (Черновцы)
18.06.2021 в 23:02
А в параше можно! Несут боль,горе,смерть людям и могут играть.Продажное УЕФА.За бабки продадут честь и мать родную!!!!
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+15
0


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