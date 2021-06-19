Каштру может переехать в чемпионат Катара
Тренер выбирает новую команду
Фото: ФК Шахтёр/Автор неизвестен
Известный украинским болельщикам экс-тренер "Шахтера" Луиш Каштру ведет переговоры с двумя клубами из Катара.
Сейчас у наставника есть два предложения от клубов из этой страны – "Аль-Духаиля" и "Аль-Гарафы", между которым наставник пока не может определиться.
Луиш Каштру два года тренировал донецкий "Шахтер". Он выводил команду на поле у 82 матчах во всех турнирах.
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Источник:Fotospor
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