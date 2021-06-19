Каштру может переехать в чемпионат Катара

Известный украинским болельщикам экс-тренер "Шахтера" Луиш Каштру ведет переговоры с двумя клубами из Катара.

Сейчас у наставника есть два предложения от клубов из этой страны – "Аль-Духаиля" и "Аль-Гарафы", между которым наставник пока не может определиться.

Луиш Каштру два года тренировал донецкий "Шахтер". Он выводил команду на поле у 82 матчах во всех турнирах.