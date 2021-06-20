Тренер к успеху шел. Российское посольство не выдало Яя Туре разрешение на работу
Его агент не может найти себе места
olimpik.com.ua
Агент бывшего игрока Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его подопечному отказали в предоставлении рабочей визы на России:
“ “Ахмат” сделал рабочую визу Яя. Здесь все в порядке. Ему надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию. Но пользуясь случаем, хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом.
Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: “Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу”. У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.
Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку? Приходит икона страны. Мало того, что они его не знают, так ему еще и говорят, что он никакого отношения к Кот-д’Ивуару не имеет. Думаю, к понедельнику МИД поправит этих нерадивых работников. Он ничего не нарушил.
Он идет как высококвалифицированный специалист, за это платятся налоги в страну. Но такие людишки, которых бы не мешало проверить, а еще лучше выгнать, все время чинят бюрократические препятствия. Потом мы удивляемся: что-то у нас не то происходит.
Яя Туре, который сегодня должен был вылететь, будет теперь ждать. Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна. Но чиновник спрашивает: вы здесь на каком основании находитесь? Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, он известный человек. А ему сказали идти гулять.
У меня есть обратный пример. Мой другой футболист Филип Иполе сейчас получал российскую визу в Казахстане. Хотя он нигериец! Он пришел с нигерийским паспортом в посольство, отдал бумагу, заплатил комиссионный сбор в размере 500 евро и получил свою визу. А Яя говорят, что у него что-то не так.
– Значит, посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре?
– Да, отказывают. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза как высококвалифицированному специалисту. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Хотя он ивуариец!
Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Потому что нормально все надо делать. Есть ощущение, что консул болеет против “Ахмата”. Надеюсь, подключатся люди с разных сторон: и МИД Кот-д’Ивуара, и МИД России. Обращаюсь к Марии Захаровой. Уверен, что эта женщина не только коня на ходу остановит, но и в горящую избу войдет. Поэтому в успехе не сомневаюсь”, – сказал Селюк.
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