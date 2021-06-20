Тренер к успеху шел. Российское посольство не выдало Яя Туре разрешение на работу

Агент бывшего игрока Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что его подопечному отказали в предоставлении рабочей визы на России:

“ “Ахмат” сделал рабочую визу Яя. Здесь все в порядке. Ему надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию. Но пользуясь случаем, хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом.

Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: “Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу”. У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.

Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку? Приходит икона страны. Мало того, что они его не знают, так ему еще и говорят, что он никакого отношения к Кот-д’Ивуару не имеет. Думаю, к понедельнику МИД поправит этих нерадивых работников. Он ничего не нарушил.

Он идет как высококвалифицированный специалист, за это платятся налоги в страну. Но такие людишки, которых бы не мешало проверить, а еще лучше выгнать, все время чинят бюрократические препятствия. Потом мы удивляемся: что-то у нас не то происходит.

Яя Туре, который сегодня должен был вылететь, будет теперь ждать. Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна. Но чиновник спрашивает: вы здесь на каком основании находитесь? Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, он известный человек. А ему сказали идти гулять.

У меня есть обратный пример. Мой другой футболист Филип Иполе сейчас получал российскую визу в Казахстане. Хотя он нигериец! Он пришел с нигерийским паспортом в посольство, отдал бумагу, заплатил комиссионный сбор в размере 500 евро и получил свою визу. А Яя говорят, что у него что-то не так.

– Значит, посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре?

– Да, отказывают. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза как высококвалифицированному специалисту. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Хотя он ивуариец!

Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Потому что нормально все надо делать. Есть ощущение, что консул болеет против “Ахмата”. Надеюсь, подключатся люди с разных сторон: и МИД Кот-д’Ивуара, и МИД России. Обращаюсь к Марии Захаровой. Уверен, что эта женщина не только коня на ходу остановит, но и в горящую избу войдет. Поэтому в успехе не сомневаюсь”, – сказал Селюк.